Baltijas balss logotype

Российская пропаганда изображает латышей в Канаде нацистами уже 70 лет - Колга 11 1739

В мире
Дата публикации: 08.07.2025
BB.LV
Российская пропаганда изображает латышей в Канаде нацистами уже 70 лет - Колга
ФОТО: dreamstime

Российская пропаганда изображает латышей и других балтийцев в Канаде как нацистов уже по меньшей мере 70 лет, поэтому у борцов с дезинформацией очень много работы, чтобы объяснять обществу, кто мы есть на самом деле, заявил в интервью агентству LETA основатель и директор канадского проекта по борьбе с дезинформацией DisinfoWatch Маркус Колга.

По словам известного журналиста и правозащитника эстонского происхождения, российская пропаганда в Канаде оставила свой след и до сих пор остаётся очень активной, особенно в среде крайне левых, где она циркулирует уже почти столетие.

"Уже в 30-х и 40-х годах прошлого века российское посольство и агенты спецслужб активно вербовали сторонников среди канадских ультралевых. Эти операции продолжались, они никогда не прекращались", — сказал он.

"После 1991 года был небольшой спад, но после прихода [президента России Владимира] Путина к власти эти операции снова активизировались, особенно после беспорядков у Бронзового солдата в 2007 году. Эти сети существуют в среде канадских ультралевых, они регулярно усиливают и повторяют российские нарративы, многие из которых направлены против Украины", — отметил Колга.

Он добавил, что после 2014 года в Канаде появилось много публикаций, в которых о Латвии говорилось то же самое, что три года назад говорили об Украине, а именно: Латвия — это неонацистское государство, управляемое неонацистами, латыши регулярно прославляют нацистское прошлое. Также утверждалось, что латышская эмигрантская община в Канаде, как и эстонская, литовская, украинская и отчасти польская, по сути состоит из нацистов, сбежавших из региона.

"Такой нарратив для русских существует со времён Холодной войны — что любой, кто сопротивлялся ‘советским освободителям’ в странах Балтии, был нацистом. И любой, кто бежал за границу — зачем бы им было бежать? Значит, и мои родители, которые в 1944 году как младенцы покинули Эстонию, тоже считались бы нацистами", — сказал Колга.

Он указал, что у борцов с дезинформацией всегда много работы, поскольку в стране есть несколько морально коррумпированных журналистов, продолжающих продвигать поддерживаемые Кремлём нарративы и манипулировать историей.

"Мы должны постоянно следить за этим и продолжать повышать осведомлённость о нашей истории и о том, кто мы такие. Как только мы перестанем этим заниматься или потеряем бдительность — они этим воспользуются и попытаются ввести канадцев в заблуждение, — подчеркнул Колга, который сам стал жертвой масштабной кампании клеветы и дезинформации и получил множество угроз смерти. - Это произошло потому, что я сопротивлялся российской дезинформации и пытался противостоять манипуляциям с историей. Поэтому они изображали меня как оправдывающего нацизм, как и многих известных украинцев и балтийцев".

Он также выразил мнение, что в Канаде растёт осознание того, как Россия манипулирует терминами "нацист" и "фашист" и злоупотребляет ими. Тем не менее, большая часть канадцев, к сожалению, этого не понимает. Кампания против латышей несколько активизировалась также из-за миссии Канады в Латвии.

"Однако нужно учитывать, что этот нарратив существует со времён Холодной войны. Наши соотечественники в изгнании — мои бабушка с дедушкой, мои родители и всё их поколение — латыши, литовцы, эстонцы и украинцы — боролись за то, чтобы донести правду об оккупации наших стран и колонизации со стороны России. Тогда пропаганда использовала эти ярлыки, чтобы подорвать нашу репутацию и разжечь ненависть к нашим народам. Это традиция российской пропаганды, которая началась более 70 лет назад", — пояснил Колга.

Когда Канада объявила, что направит военных в Латвию, в Канаде началась интенсивная кампания, акцент которой был на том, что латыши — это народ, прославляющий нацистов, неонацисты, рассказал Колга. Об этом регулярно говорили журналисты и другие связанные с Кремлём инфлюенсеры, задавая такие вопросы, как: "если это страна, полная нацистов, зачем мы её защищаем?".

"С тех пор это немного поутихло, потому что мы боролись с этим нарративом, но он по-прежнему существует. Сегодня он в основном используется против украинцев. К сожалению, в отношении Латвии он тоже периодически всплывает. Но я не думаю, что это хоть как-то влияет на политические решения Канады", — добавил он.

Колга отметил, что балтийцы в Канаде много лет борются с российской пропагандой, координируя свои действия с представителями разных сфер.

"Кстати, одним из наших главных союзников был бывший посол Латвии в Канаде Карлис Эйхенбаумс. Он настоящий латышский патриот. Мы близкие друзья. Когда в 2019 году на меня обрушились массовые нападки, он меня поддержал и защитил. Эйхенбаумс публично выступил против моей дискредитации, потому что это была атака против нас всех. Если эти российские пропагандисты нападают на Латвию, я считаю, что это нападение на нас всех. То же самое, как если бы нападали на НАТО", — сказал Колга.

Колга много работал с Эйхенбаумсом, организуя, например, конференции и мероприятия в память о депортациях июня и марта, а также о подписании пакта Молотова-Риббентропа. "Это было действительно важно для того, чтобы способствовать осознанию нашей общей истории", — отметил он.

"В 2008–2009 годах я возглавил инициативу, чтобы 23 августа стал в Канаде национальным днём памяти жертв тоталитаризма в Европе. Теперь его ежегодно отмечают — свои заявления публикуют и премьер-министр, и оппозиция. Сейчас 23 августа в Канаде уже прочно закрепился как национальный день памяти", — рассказал Колга, добавив, что такие усилия помогли повысить осведомлённость среди ключевых политиков, влиятельных лиц, включая журналистов и избранных должностных лиц. Когда выходят эти пресс-релизы, СМИ их публикуют, тем самым распространяя информацию.

Читайте нас также:
#история #канада
8
0
0
0
0
7

Оставить комментарий

(11)
  • З
    Злой
    8-го июля

    До сих пор не указывал в паспорте национальность, в 2026 году мне менять паспорт, укажу свою национальность- русский.

    5
    2
  • A
    Aleks
    8-го июля

    Почитал новости от Хазарского Каганата с Украины. Продолжают сносить памятники советским воинам освободителям,но Памятник Цадику Нахману признан памятником национального значения. Когнитивного диссонанса не находите?!👽 Тоже и в латвийском Каганате.Памятники тем ,кто евреев спасал,сносят,но траурные ленты в день Холокоста вывешивают. Тут или трусы наденьте,или крест снимите. Хотя какой крест...Креста на вас нет,а вот осиновый кол припасен 👽

    26
    4
  • LS
    Luka Senka
    Aleks
    8-го июля

    Советский солдат был выродок и нелюдь.Убийца и грабитель.Мородер и насильник .Как такой нечисти может быть памятник.????

    2
    3
  • Мп
    Мимо проходил
    8-го июля

    Не понимаю - зачем их изображать нацистами? Зачем доказывать очевидное?

    24
    2
  • A
    Aleks
    8-го июля

    Нацисты из разных стран осели в Канаде после Второй мировой и об этом пишут не только российские СМИ .Особенно о последнем инциденте,когда высшие должностные лица Канады приветствовали бандеровца и фашиста Гунько,причастного к геноциду населения Украины и евреев в том числе в те времена .Притом приветствовали даже канадские евреи,включая Фринлянд. Оттуда же прислали латышку со странной фамилией,которая каким то чудным образом оказалась в Канаде и прошлое покрыто мраком.. 👽

    126
    4
  • LS
    Luka Senka
    Aleks
    8-го июля

    В Канаду после войны уехали лучшие люди Европы. Почёт им.А Вайра была лучшим президентом Латвии, знала что за животные у нас по соседству.

    3
    103
  • Ч
    Чангл
    Aleks
    8-го июля

    Сенька, твоя вобла как и её родители, как была продажной шалошовкой, так и осталась. Не она в начале срока говорила, что выучит русский? Не она как сорока стащила часы? Ей не много земли на кладбище которую так же украла? А теперь скажи мне её заслуги. А то свой сальньный пукан рвешь, а фактов ноль.

    69
    2
  • Ч
    Чангл
    8-го июля

    Значит, и мои родители, которые в 1944 году как младенцы покинули Эстонию. Да нет, дедушка с бабушкой были нацисты.

    32
    3
  • AE
    Al Ekses
    8-го июля

    Пусть Колга посоветует как называть тех, кто сбежал с нацистами. Даже интересно. А так же их деток, воспитываемых в соответствующих семьях. Это раз. Ещё пусть посоветует как называть тех, кто стоит память убийц СС и рушит памятники борцам с фашизмом, да и просто русские памятники.

    92
    3
  • LS
    Luka Senka
    Al Ekses
    8-го июля

    Советский солдат это выродок,нелюдь ,убийца,грабитель,мородер,насильник...как их называть?иИ как эту нечисть люди могут уважать?И наплодили эти уроды,таких же уродов.

    2
    68
  • ФФ
    Фдуч Фдучев
    Al Ekses
    8-го июля

    Luka Senka, ты больной ублюдок. Тебя лечить бы, но это - увы - бесполезно.

    9
    0
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

В Синьцзяне все спокойно, уверен Китай - а ООН сомневается
Традиционная жизнь малых народов, Иконка видео
ABC возобновит шоу Джимми Киммела
ABC возобновит шоу Джимми Киммела
Из-за дронов были закрыты аэропорты Копенгагена и Осло
Из-за дронов были закрыты аэропорты Копенгагена и Осло
Будем сбивать нарушителей воздушного пространства - Туск
Будем сбивать нарушителей воздушного пространства - Туск
Глава МИД Британии заявила о готовности к прямой конфронтации с Россией
Глава МИД Британии заявила о готовности к прямой конфронтации с Россией 1 374
Как посмели? Ушедшая из России Zara вернулась в страну через местную сеть
Как посмели? Ушедшая из России Zara вернулась в страну через местную сеть 382
Нейтральная страна поучаствует в военных учениях НАТО
Нейтральная страна поучаствует в военных учениях НАТО 296
Макрон раскрыл планы Европы на энергоносители из России
Макрон раскрыл планы Европы на энергоносители из России 436

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жители Латвии не готовы платить больше ради санкций против Россией
Наша Латвия
Жители Латвии не готовы платить больше ради санкций против Россией 0
Депутат Европарламента Вилис Криштопанс.
Политика
«Европу еще можно спасти!» 7
Куда крестьянин, туда и обезьянин. Иконка видео
В мире животных
Обыкновенные шимпанзе в природе употребляют 14 г чистого спирта в день 24
Плана интеграции украинских беженцев до сих пор нет
Наша Латвия
1
Плана интеграции украинских беженцев до сих пор нет 1 32
Ученые разоблачили подсластители: безопасен лишь один
Еда и рецепты
Ученые разоблачили подсластители: безопасен лишь один 39
Кот ловит и ест насекомых. Это для него не опасно?
В мире животных
Кот ловит и ест насекомых. Это для него не опасно? 38
Жители Латвии не готовы платить больше ради санкций против Россией
Наша Латвия
Жители Латвии не готовы платить больше ради санкций против Россией 0
Депутат Европарламента Вилис Криштопанс.
Политика
«Европу еще можно спасти!» 7
Куда крестьянин, туда и обезьянин. Иконка видео
В мире животных
Обыкновенные шимпанзе в природе употребляют 14 г чистого спирта в день 24

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео