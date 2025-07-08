Российская пропаганда изображает латышей и других балтийцев в Канаде как нацистов уже по меньшей мере 70 лет, поэтому у борцов с дезинформацией очень много работы, чтобы объяснять обществу, кто мы есть на самом деле, заявил в интервью агентству LETA основатель и директор канадского проекта по борьбе с дезинформацией DisinfoWatch Маркус Колга.

По словам известного журналиста и правозащитника эстонского происхождения, российская пропаганда в Канаде оставила свой след и до сих пор остаётся очень активной, особенно в среде крайне левых, где она циркулирует уже почти столетие.

"Уже в 30-х и 40-х годах прошлого века российское посольство и агенты спецслужб активно вербовали сторонников среди канадских ультралевых. Эти операции продолжались, они никогда не прекращались", — сказал он.

"После 1991 года был небольшой спад, но после прихода [президента России Владимира] Путина к власти эти операции снова активизировались, особенно после беспорядков у Бронзового солдата в 2007 году. Эти сети существуют в среде канадских ультралевых, они регулярно усиливают и повторяют российские нарративы, многие из которых направлены против Украины", — отметил Колга.

Он добавил, что после 2014 года в Канаде появилось много публикаций, в которых о Латвии говорилось то же самое, что три года назад говорили об Украине, а именно: Латвия — это неонацистское государство, управляемое неонацистами, латыши регулярно прославляют нацистское прошлое. Также утверждалось, что латышская эмигрантская община в Канаде, как и эстонская, литовская, украинская и отчасти польская, по сути состоит из нацистов, сбежавших из региона.

"Такой нарратив для русских существует со времён Холодной войны — что любой, кто сопротивлялся ‘советским освободителям’ в странах Балтии, был нацистом. И любой, кто бежал за границу — зачем бы им было бежать? Значит, и мои родители, которые в 1944 году как младенцы покинули Эстонию, тоже считались бы нацистами", — сказал Колга.

Он указал, что у борцов с дезинформацией всегда много работы, поскольку в стране есть несколько морально коррумпированных журналистов, продолжающих продвигать поддерживаемые Кремлём нарративы и манипулировать историей.

"Мы должны постоянно следить за этим и продолжать повышать осведомлённость о нашей истории и о том, кто мы такие. Как только мы перестанем этим заниматься или потеряем бдительность — они этим воспользуются и попытаются ввести канадцев в заблуждение, — подчеркнул Колга, который сам стал жертвой масштабной кампании клеветы и дезинформации и получил множество угроз смерти. - Это произошло потому, что я сопротивлялся российской дезинформации и пытался противостоять манипуляциям с историей. Поэтому они изображали меня как оправдывающего нацизм, как и многих известных украинцев и балтийцев".

Он также выразил мнение, что в Канаде растёт осознание того, как Россия манипулирует терминами "нацист" и "фашист" и злоупотребляет ими. Тем не менее, большая часть канадцев, к сожалению, этого не понимает. Кампания против латышей несколько активизировалась также из-за миссии Канады в Латвии.

"Однако нужно учитывать, что этот нарратив существует со времён Холодной войны. Наши соотечественники в изгнании — мои бабушка с дедушкой, мои родители и всё их поколение — латыши, литовцы, эстонцы и украинцы — боролись за то, чтобы донести правду об оккупации наших стран и колонизации со стороны России. Тогда пропаганда использовала эти ярлыки, чтобы подорвать нашу репутацию и разжечь ненависть к нашим народам. Это традиция российской пропаганды, которая началась более 70 лет назад", — пояснил Колга.

Когда Канада объявила, что направит военных в Латвию, в Канаде началась интенсивная кампания, акцент которой был на том, что латыши — это народ, прославляющий нацистов, неонацисты, рассказал Колга. Об этом регулярно говорили журналисты и другие связанные с Кремлём инфлюенсеры, задавая такие вопросы, как: "если это страна, полная нацистов, зачем мы её защищаем?".

"С тех пор это немного поутихло, потому что мы боролись с этим нарративом, но он по-прежнему существует. Сегодня он в основном используется против украинцев. К сожалению, в отношении Латвии он тоже периодически всплывает. Но я не думаю, что это хоть как-то влияет на политические решения Канады", — добавил он.

Колга отметил, что балтийцы в Канаде много лет борются с российской пропагандой, координируя свои действия с представителями разных сфер.

"Кстати, одним из наших главных союзников был бывший посол Латвии в Канаде Карлис Эйхенбаумс. Он настоящий латышский патриот. Мы близкие друзья. Когда в 2019 году на меня обрушились массовые нападки, он меня поддержал и защитил. Эйхенбаумс публично выступил против моей дискредитации, потому что это была атака против нас всех. Если эти российские пропагандисты нападают на Латвию, я считаю, что это нападение на нас всех. То же самое, как если бы нападали на НАТО", — сказал Колга.

Колга много работал с Эйхенбаумсом, организуя, например, конференции и мероприятия в память о депортациях июня и марта, а также о подписании пакта Молотова-Риббентропа. "Это было действительно важно для того, чтобы способствовать осознанию нашей общей истории", — отметил он.

"В 2008–2009 годах я возглавил инициативу, чтобы 23 августа стал в Канаде национальным днём памяти жертв тоталитаризма в Европе. Теперь его ежегодно отмечают — свои заявления публикуют и премьер-министр, и оппозиция. Сейчас 23 августа в Канаде уже прочно закрепился как национальный день памяти", — рассказал Колга, добавив, что такие усилия помогли повысить осведомлённость среди ключевых политиков, влиятельных лиц, включая журналистов и избранных должностных лиц. Когда выходят эти пресс-релизы, СМИ их публикуют, тем самым распространяя информацию.