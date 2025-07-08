Россия расширяет военное присутствие в Армении и ускоряет комплектование своей военной базы в Гюмри на территории Армении. Это происходит на фоне напряженности с Азербайджаном.

В украинской разведке сообщили, что целью является усиление военно-политического давления на страны Южного Кавказа.

Личный состав для базы набирают среди военнослужащих из Ростовской и Волгоградской областей РФ, а также из временно оккупированного Крыма.

Кроме того, Москва активно ищет добровольцев среди представителей народов Кавказа, в частности в Северной Осетии и Адыгее.

Прямая речь представителя ГУР МО Украины Андрея Юсова:

"Развертывание российских войск в Армении – это элемент комплексной стратегии Кремля, направленной на дестабилизацию глобальной системы безопасности. Вместе с разжиганием межэтнического конфликта Москва наращивает военное присутствие на Кавказе. Вероятно, ухудшение отношений между Азербайджаном и РФ готовилось заранее".

102-я ордена Александра Невского российская военная база (сокр. 102 вб, в/ч 04436) в Армении — одна из российских военных баз за рубежом, важная составляющая российско-армянских отношений.

База имеет два гарнизона: в Гюмри (126 км к северу от Еревана) и в Ереване. По соседству с военной базой находится жилой квартал «8-й городок», где живут семьи военнослужащих — около 4000 человек. Авиационная компонента военной базы размещается на аэродроме «Эребуни».

Российские военнослужащие являлись участниками ряда криминальных инцидентов в городе Гюмри. Самым трагическим стало убийство российским солдатом семьи из семи человек. В январе 2015 года в Гюмри была убита семья Аветисян, в том числе двое детей: 2-летняя девочка и полугодовалый мальчик. На следующий день после нападения был задержан российский военнослужащий Валерий Пермяков. В августе 2016 года суд в Армении приговорил Пермякова к пожизненному заключению, признав его виновным в убийстве. Осужденного передали российской стороне в мае 2017 года. В декабре 2018 года в Гюмри был задержан военнослужащий 102-й российской военной базы, который подозревался в причинении смерти по неосторожности 57-летней жительнице города.

Для улучшения воинской дисциплины в 2018 году Россия направила на базу отряды военной полиции. Это решение вызвало озабоченность некоторых армянских деятелей, так как деятельность военной полиции, в отличие от других структур надзора воинских частей, не предусмотрена российско-армянским договором.

Предистория:

30 июня в Азербайджане заявили о задержании двух агентов российской ФСБ, работавших под прикрытием в пропагандистском агентстве "Sputnik Азербайджан".

Впоследствии стало известно, что задержанными являются исполнительный директор "Sputnik Азербайджан" Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов.

Задержания произошли на фоне скандала с РФ, который вспыхнул после того, как в Екатеринбурге задержали более 50 выходцев из Азербайджана по нераскрытому уголовному делу об убийстве Юниса Пашаева в 2001 году.