Выставка картин художника Мариса Эрнеста Ульдрикиса (1939-2017) «Тонкие материи» будет проходить в выставочном зале Дома Менцендорфа до 8 января 2026 года. Выставка создана в сотрудничестве с Ириной Тири, жительницей Лиепаи, художницей, фотографом и подругой Мариса Ульдрикиса, и искусствоведом Астридой Рогули.

«Для Улдрикиса мир вещей вторичен и зависит от мира идей. Создаваемая им картина мира – это тонкая материя , сотворенная с интимностью и деликатностью, что так характерно для творческого почерка художника. Идея находится прямо рядом с материей, и ее нужно открыть! …Что же является золотым ключом, открывающим дверь в творчество Улдрикиса? Как можно описать особое очарование работ художника? Это тонкость, интеллект, которые лежат в основе тихого, очень личного и глубоко заинтересованного разговора с миром, с лицами, с вещами. Это погружение в луч света, отражение красок, в котором художник ни на мгновение не демонстрирует щедрость цветов и линий, наоборот, он улавливает только существенное, необходимое, наиболее характерное… Поэтому, внимательнее присмотритесь к произведениям искусства, и вся тонкость и весь мир Мариса Улдрикиса откроются вам», – приглашает исследователь творчества художника Астрид Рогуле.

Марис Эрнест Улдрикис родился в семье художника Теодора Улдрикиса. В 1958 году он с отличием окончил отделение декоративно-прикладного искусства Лиепайской средней школы прикладных искусств, но по состоянию здоровья не смог завершить блестяще начатое обучение на факультете живописи Латвийской академии художеств. С 1970 года его работы выставлялись на персональных и групповых выставках в Риге, Лиепае, Кронштадте и Санкт-Петербурге. Художник также принимал участие в визуальном оформлении нескольких поэтических сборников, иллюстрировал поэтические сборники своей сестры – певицы, композитора и поэтессы – Айны Улдрикис. Художник Алдис Клявиньш описывал Мариса Улдрикиса как «талантливого служителя искусства, который всегда находился в творческом процессе».

«Уникальность и непосредственность художественного языка Улдрикиса создают отдельное измерение, отдельный мир, характеризующийся особенно концентрированным и абсолютным погружением в смысл и процесс создания произведения искусства. Для Мариса Улдрикиса живопись и графика были подобны дыханию, жизни. Это была единственная жизнь, которую он знал, и знал блестяще. Искусство формировало его мир. Произведения Мариса Улдрикиса принадлежат не только его миру, но и миру его соратников и друзей, а уже несколько лет и моему миру. Благодаря подруге и покровительнице художника Ирине Тире мне открылась целая вселенная, созданная Улдрикисом», — рассказывает искусствовед Астрида Рогуле.

Произведения искусства Мариса Эрнеста Ульдрикиса находятся в коллекциях Лиепайского музея, Санкт-Петербургского государственного музея, а также в частных собраниях. Художник Александр Некрасов, руководитель «Царскосельской коллекции» Санкт-Петербургского государственного музея, большой поклонник таланта Ульдрикиса, считает его одним из «художников высочайшего уровня в современной Европе».

Улдрикис не давал своим работам названий и не указывал время их создания. Следовательно, время создания произведений охватывает всю жизнь художника, но при взгляде на его работы каждый может проявить собственную творческую свободу и вызвать собственные ассоциации относительно заложенного в них смысла.