"Мы можем утверждать, что взрыв был устроен умышленно. Уже к вечеру субботы мы установили личность подозреваемого в совершении взрыва", — заявил на воскресной пресс-конференции гендиректор Полиции безопасности (КаПо) Марго Паллосон. "Сегодня у нас есть основания быть уверенными, что это именно тот человек, который совершил взрыв".

По словам Паллосона, после задержания подозреваемого можно считать, что угроза для общества нейтрализована. Инцидент не квалифицируется как теракт.

По словам государственного прокурора Астрид Ази, подозреваемым является 60-летний житель Таллина; прокуратура планирует ходатайствовать перед судом о его аресте.

"На основании имеющейся информации у нас есть основания полагать, что мотив этого деяния — скорее личная месть, обусловленная прежними связями с этим же торговым центром", — рассказала Ази. "Речь идет о человеке, который ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности: он был судим как за преступления против собственности, так и за преступления против личности".

Взрыв произошел в тот момент, когда уборщица торгового центра начала опустошать мусорный контейнер. Женщина получила травмы и была госпитализирована, ее состояние не представляет угрозы для жизни.