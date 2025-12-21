Комета 3I/ATLAS — которая, по некоторым теориям, является инопланетным кораблем — изменила цвет на золотой под действием Солнца. Об этом пишет британское издание Daily Star.

Подчеркивается, что необычный химсостав 3I/ATLAS привел к изменению его цвета под воздействием солнечного тепла. Изначально он был тусклым красным.

Кроме того, издание отмечает, что изменение цвета по мере приближения к Солнцу может означать «конец его путешествия». Сейчас цвет изменился на золотой — однако ранее астрономы сообщали, что комета сменила цвет с красного на зеленый.