Украине уже отправляются вооружения - Пентагон 1 524

Дата публикации: 08.07.2025
Украине уже отправляются вооружения - Пентагон
ФОТО: pixabay

Министерство обороны США вскоре после того, как президент Соединённых Штатов Дональд Трамп пообещал новые поставки оружия Украине, в понедельник заявило, что вооружения уже отправляются, пишет LETA со ссылкой на BBC.

«По указанию президента Трампа Министерство обороны отправляет Украине дополнительное оборонительное вооружение, чтобы украинцы могли защитить себя, пока мы работаем над достижением устойчивого мира», — говорится в кратком заявлении пресс-секретаря Пентагона Шона Парнелла.

Какие именно вооружения включены в поставку, Парнелл не уточнил.

Одновременно он подтвердил, что аудит военной помощи США по всему миру продолжается.

Ранее представители США оправдывали приостановку помощи Украине необходимостью пересмотра соответствующей политики.

В понедельник Трамп заявил, что США отправят Украине больше вооружений, сделав это заявление после недавнего сообщения Белого дома о приостановке некоторых поставок оружия.

«Мы собираемся отправить больше вооружений — в основном оборонительного характера», — сказал Трамп журналистам в Белом доме.

«Мы должны это сделать. Они должны иметь возможность защитить себя. Сейчас по ним ведётся очень интенсивный обстрел», — подчеркнул президент США.

#война рф и украины #сша
(1)
  • LS
    Luka Senka
    8-го июля

    Хорошая новость.Чёрные мешки выродкам россии будут в самый раз.

    1
    5

