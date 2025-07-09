ЕСПЧ признал вину РФ за сбитый над Донбассом «Боинг»

Россия виновна в нарушении прав человека в ходе войны против Украины и причастна к крушению рейса MH17 в небе над Донбассом, объявил суд в Страсбурге.

Россия виновна в нарушении целого ряда статей Конвенции по защите прав человека и причастна к крушению рейса MH17 в небе над Донбассом. Об этом говорится в решении Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по делу "Украина и Нидерланды против России", которое было оглашено в среду, 9 июля, в Страсбурге.

Четыре межгосударственных иска объединены в одно дело

Дело "Украина и Нидерланды против России" объединяет четыре межгосударственных заявления. Первые два были поданы Украиной в 2014 году и касались нарушений прав человека, совершенных на оккупированных Россией территориях Донецкой и Луганской областей, включая похищение трех групп украинских детей и их незаконное перемещение в РФ.

Третье заявление поступило от Нидерландов в 2020 году. В нем речь шла о крушении малайзийского Boeing рейса MH17 в небе над Донбассом в июле 2014 года, в результате чего погибли все 298 человек, находившихся на его борту, в том числе 196 граждан Нидерландов. По объему доказательной базы и количеству потерпевших это дело стало одним из самых масштабных межгосударственных исков в истории ЕСПЧ. К нему в качестве третьих сторон присоединились 26 государств, которые подали письменные заявления на стадии рассмотрения дела по существу.

В последнем, четвертом, заявлении, поданном в 2022 году, Украина обвиняла Россию в нарушениях прав человека, совершенных с начала широкомасштабного вторжения 24 февраля 2022 года.

Россия была исключена из состава Совета Европы в марте 2022 года из-за войны против Украины. 16 сентября того же года она официально перестала быть стороной Европейской конвенции по правам человека, на которой базируется деятельность ЕСПЧ. Однако Москва продолжает нести ответственность перед судом за нарушения прав человека, совершенные до сентября 2022 года, поэтому ЕСПЧ рассматривает жалобы, поданные против РФ до этой даты.