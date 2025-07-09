Полный страха вечер в Литве: мужчина угрожал взорвать Сейм, если не получит миллион евро

Во вторник вечером службы безопасности Литвы в 20:24 получили звонок о якобы заминированных помещениях Сейма. Звонивший сообщил, что Сейм будет взорван через час, если он не получит один миллион евро, пишет LA.lv с ссылкой на Lrytas.lt.

Мужчина говорил по-литовски без акцента, указал место, где должна быть оставлена сумма, и пригрозил взрывом, если деньги не поступят.

Сразу после звонка был активирован план «Щит». На место происшествия прибыли пожарно-спасательная служба, медики, полиция и сапёры, которые проверили здание правительства и его окрестности. Взрывных устройств или подозрительных предметов обнаружено не было.

Позднее план «Щит» был отменён, а подозреваемый — мужчина 1994 года рождения — вскоре был задержан и помещён в изолятор временного содержания.

Начато досудебное расследование по факту ложного сообщения об угрозе обществу. За сознательное распространение ложной информации об угрозе обществу, особо важному или государственному объекту, которое привело к вызову экстренных служб, предусмотрено наказание в виде общественных работ, денежного штрафа, ограничения свободы, ареста или лишения свободы сроком до одного года.