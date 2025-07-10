Голосование по вотуму недоверия ослабит позиции Урсулы фон дер Ляйен

В то время как Европейский парламент готовилась к голосованию по предложению о вынесении вотума недоверия председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, политические последствия могут быть значительными - независимо от результата, поскольку предложение вновь вызывает обеспокоенность по поводу ее стиля руководства, отсутствия прозрачности и политического позиционирования.

Предложение было внесено румынским евродепутатом Георге Пипереа и подписано 77 членами правых политических групп, включая Европейских консерваторов и реформистов (ECR), Патриотов за Европу и Европу суверенных наций. В центре их критики - непрозрачная работа фон дер Ляйен с закупками вакцин Pfizer для ЕС и ее все более централизованный подход к власти.

Альберто Алеманно, профессор права ЕС в Высшей школе экономики в Париже, сказал Euronews, что значение этой инициативы выходит далеко за рамки количества голосов в парламенте.

"Предложение о вотуме недоверия подчеркивает многие недостатки, на которые уже давно указывают СМИ и политические обозреватели - ее стиль работы на должности председателя, централизация власти и непрозрачность", - говорит Алеманно.

По его мнению, хотя фон дер Ляйен, скорее всего, сохранит поддержку большинства евродепутатов, ущерб, нанесенный ее общественному имиджу и политическому положению, будет долговременным.

"Все больше и больше граждан будут задаваться вопросом: действительно ли она подходит для руководства ЕС в столь неспокойные времена - ведя переговоры с потенциальной администрацией Трампа или играя ключевую роль в мирных переговорах между Россией и Украиной?"

Алеманно также отметил, что опасения по поводу лидерства фон дер Ляйен не ограничиваются ультраправыми. Ее скрытное ведение переговоров по вакцинам и нежелание общаться со СМИ вызвали критику во всем политическом спектре.

"Это предложение о вотуме недоверия служит громоотводом для более широкого недовольства", - добавил он. "Оно объединяет жалобы из разных лагерей и подчеркивает растущее стремление к большей демократической подотчетности".

Высокопоставленный чиновник Европейской комиссии, говоривший на условиях анонимности, сказал, что голосование широко обсуждалось в штаб-квартире ЕК.

"Чиновники рассматривают это как предупреждение. Ее стиль руководства - чрезвычайно централизованный и часто политически неоднозначный - сделал ее уязвимой. Есть ощущение, что она стала пленницей своей собственной Европейской народной партии (ЕНП)", - сказал чиновник.

Фон дер Ляйен пора пересмотреть свою повестку дня, считает евродепутат В последние месяцы фон дер Ляйен и правоцентристская ЕНП подвергались критике за то, что в ряде парламентских решений они принимали поддержку ультраправых, пойдя наперекор традиционным центристским коалициям ЕС с участием социалистов, либералов и "зеленых".

Один из руководителей ЕНП сказал Euronews, что фон дер Ляйен теперь должна более четко согласовать свою повестку дня с ценностями партии.

"Она должна осознать последствия. Комиссия с преобладанием ЕНП должна лучше отражать платформу ЕНП", - сказал источник.

Голландский евродепутат от "зеленых" Бас Эйкхаут предположил, что ущерб от этого эпизода может распространиться не только на саму фон дер Ляйен.

"Очевидно, что центристское большинство в парламенте функционирует не лучшим образом, и это плохо отражается не только на фон дер Ляйен, но и на Манфреде Вебере", - сказал Эйкхаут. "С точки зрения общественного имиджа Вебер, возможно, пострадал еще больше".

Несмотря на ожидаемый провал предложения, политические обозреватели считают, что оно приведет к усилению проверки руководства фон дер Ляйен и еще больше ограничит ее возможности для маневра во время второго срока.

"Она не выйдет из этого окрепшей", - заключил Алеманно. "Даже если голосование провалится, давление, требующее привлечь ее к ответственности, только возрастет".

По его словам, это поставит ее в затруднительное положение, поскольку со следующей недели дебаты перейдут на европейский бюджет, "который, как ожидается, вызовет много споров между странами-членами союза".

"До сих пор, вплоть до этого голосования, фон дер Ляйен могла опираться на оба большинства, исходя из политических соображений", - говорит он, имея в виду традиционную центристскую платформу, с одной стороны, и связи с правым крылом, с другой.

По его словам, к моменту выступления фон дер Ляйен перед парламентом в сентябре она будет вынуждена выбрать одно из двух, на которое сможет опереться.