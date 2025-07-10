Палестинская группировка «Хамас» в среду объявила, что в рамках переговоров о перемирии согласилась освободить десять заложников, пишет LETA со ссылкой на AFP.

Заявление было сделано после четырёх дней непрямых переговоров при посредничестве Катара. США, в свою очередь, выразили уверенность, что соглашение о 60-дневном перемирии может быть достигнуто до конца недели.

Спецпосланник США Стив Уиткофф заявил, что частью соглашения станет освобождение десяти живых заложников.

Во время нападения палестинских боевиков на Израиль в октябре 2023 года было захвачено 251 человек. 49 из них всё ещё удерживаются в секторе Газа. По данным израильской армии, 27 из них уже мертвы.

В своём заявлении «Хамас» указал, что в ходе переговоров остаются нерешёнными несколько вопросов, в том числе свободный доступ гуманитарной помощи в сектор Газа, вывод израильских войск и «реальные гарантии» устойчивого мира.

«Движение проявило необходимую гибкость и согласилось освободить десять заключённых (заложников)», — говорится в заявлении «Хамас».