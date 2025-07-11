НАТО будет покупать у США оружие для Украины - Трамп

Baltijas balss logotype

Дональд Трамп анонсировал новую сделку между США, НАТО и Украиной для поставок Киеву американского оружия. По словам республиканца, Вашингтон будет продавать оружие альянсу, а тот будет распределять его далее для ВСУ, пишет DW.

Соединенные Штаты будут продавать НАТО оружие, которое затем альянс будет поставлять Украине. С такими словами в четверг, 10 июля, выступил президент США Дональд Трамп в интервью американскому телеканалу NBC.

Трамп: НАТО оплатит оружие на 100%

Телеканал не опубликовал полную запись беседы с президентом, но обнародовал ряд его цитат. "Мы отправляем оружие НАТО, и НАТО платит за это оружие на 100%. Таким образом, отправляемое нами оружие отправляется в НАТО, а затем НАТО поставляет это оружие Украине, и НАТО платит за это оружие", - гласит одна из них.

Как пишет NBC, Трамп назвал это новой сделкой между США, НАТО и Украиной о поставках американского оружия. Договоренность об этом была достигнута на саммите Североатлантического альянса в июне, отметил республиканец.

"Мы поставляем оружие НАТО, и НАТО возместит полную стоимость этого оружия, - повторил Трамп. - Мы планируем отправлять комплексы Patriot в НАТО, а затем НАТО будет их распределять".

"Я разочарован в России, Но посмотрим, что произойдет в ближайшие пару недель", - добавил республиканец в интервью NBC. Он пообещал сделать "важное заявление о России" в понедельник, 14 июля.

В НАТО не комментировали новую сделку

Представители НАТО или стран альянса пока никак не комментировали слова Дональда Трампа о новой сделке. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте написал 10 июля в соцсети X, что говорил с Трампом и "призвал лидеров пойти дальше, чтобы Украина получила больше боеприпасов и средств ПВО".

Канцлер Германии Фридрих Мерц (Friedrich Merz) заявил 10 июля, что Берлин готов купить комплексы Patriot у США и предоставить их Украине. Мерц также отметил, что уже говорил об этом с Трампом.

Кто в НАТО заплатит за оружие из США?

На сегодняшний день Вашингтон поставляет Киеву оружие напрямую, то есть за свой счет. С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Конгресс США выделил на поддержку ВСУ около 175 млрд долларов, подсчитало агентство Reuters.

Неясно, имеет ли в виду Трамп покупку оружия у США из общего бюджета НАТО или другими странами альянса из национальных бюджетов. По данным на сайте НАТО, его годовой бюджет составляет 4,6 млрд евро. Это в разы меньше той помощи, которую союзники оказывают Украине.

Например, на последнем саммите НАТО в Гааге Рютте заявил, что с начала 2025 года страны Европы и Канада запланировали выделить Украине военную помощь на 35 млрд евро. В 2024 году на саммите НАТО в Вашингтоне союзники пообещали Киеву 40 млрд евро ежегодно.

Значительная часть средств в общем бюджете НАТО - деньги самих США. Согласно информации альянса, сейчас доля США там составляет 15,88%. Столько же - у Германии, это два крупнейших донора. По 10,19% - у Великобритании и Франции. У Италии - 8,53%, у Канады - 6,68%. У каждой из остальных 26 стран - меньше 5%.

(2)
  • A
    Aleks
    11-го июля

    Большинство республиканцев уже недовольно Трампом. Как заявил один общественный деятель:Трамп является таким же представителем дипстейта и сионистом и он обманул миллионы американцев . Поэтому у Маска есть все возможности победить со временем со своей партией ,,Америка,,на выборах. А может так и задумано у них с Трампом,который пришел к власти на деньги сионистов и просто должен выполнять их приказы,но Маск то никому ничего не должен и работает потихоньку Если послушать его искусственный интеллект на платформе ,,Х,,,то Маск ненавидит сионизм-чуму 21 века как сказал с трибуны ЕС один словацкий депутат ..😎👽🔯

    1
    2
  • Е
    Ехидный
    11-го июля

    красава !!! вроде как и майданутым помогает , но за бабки !!!как говорится - любой каприз за ваши деньги !!! торгаш от Бога !!!

    28
    3

