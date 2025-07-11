Россия объявила в розыск бизнесмена Чичваркина

Министерство внутренних дел России объявило в розыск проживающего в Великобритании российского предпринимателя и критика Кремля Евгения Чичваркина, сообщает LETA со ссылкой на Meduza.

Согласно информации в базе данных МВД, предприниматель разыскивается "по статье Уголовного кодекса" — это стандартная формулировка, используемая в реестре разыскиваемых лиц.

Точное основание для обвинений против Чичваркина неизвестно. Ранее о возбуждении уголовного дела в его отношении не сообщалось.

В марте прокуратура Москвы потребовала возбудить дело против Чичваркина по статье об уклонении от исполнения обязанностей "иностранного агента".

Чичваркин был признан "иностранным агентом" в июне 2022 года. С тех пор он дважды привлекался к административной ответственности за неисполнение соответствующих обязательств.

В феврале 2025 года в отношении Чичваркина также был составлен протокол о связях с "нежелательной" организацией.

Чичваркин является сооснователем и бывшим совладельцем сети магазинов мобильных телефонов "Евросеть".

С декабря 2008 года он живёт в Великобритании, где занимается ресторанным и винным бизнесом.

Чичваркин регулярно комментирует актуальные события на телеканале "Дождь" и в других российских СМИ, базирующихся на Западе.