Россия объявила в розыск бизнесмена Чичваркина

Министерство внутренних дел России объявило в розыск проживающего в Великобритании российского предпринимателя и критика Кремля Евгения Чичваркина, сообщает LETA со ссылкой на Meduza.
Согласно информации в базе данных МВД, предприниматель разыскивается "по статье Уголовного кодекса" — это стандартная формулировка, используемая в реестре разыскиваемых лиц.
Точное основание для обвинений против Чичваркина неизвестно. Ранее о возбуждении уголовного дела в его отношении не сообщалось.
В марте прокуратура Москвы потребовала возбудить дело против Чичваркина по статье об уклонении от исполнения обязанностей "иностранного агента".
Чичваркин был признан "иностранным агентом" в июне 2022 года. С тех пор он дважды привлекался к административной ответственности за неисполнение соответствующих обязательств.
В феврале 2025 года в отношении Чичваркина также был составлен протокол о связях с "нежелательной" организацией.
Чичваркин является сооснователем и бывшим совладельцем сети магазинов мобильных телефонов "Евросеть".
С декабря 2008 года он живёт в Великобритании, где занимается ресторанным и винным бизнесом.
Чичваркин регулярно комментирует актуальные события на телеканале "Дождь" и в других российских СМИ, базирующихся на Западе.
