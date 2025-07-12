Bloomberg: Украина подорвала газопровод в Тюменской области

Взрыв на магистральном трубопроводе в Тюменской области, поставляющем газ на военные производства, произошел 10 июля.. По данным агентства Bloomberg, ответственность за подрыв взяла на себя Украина.

В Лангепасе в Ханты-Мансийском автономном округе Тюменской области на магистральном трубопроводе, который поставляет природный газ на военные производственные объекты в Оренбургской, Челябинской и Свердловской областях, 10 июля произошел взрыв.

Ответственность за него взяла на себя украинская военная разведка, сообщило в пятницу, 11 июля, агентство Bloomberg со ссылкой на сотрудника Главного управления разведки (ГУР) Украины, который назвал случившееся "спецоперацией". Агентство не смогло самостоятельно подтвердить эту информацию.

По данным "Газпрома", в 2024 году по магистрали было прокачано почти 396 млрд кубометров газа для потребителей внутри страны. Объект расположен в 3000 км от Москвы.

УНИАН: Ущерб может превысить 1,3 млн долларов

По оценкам агентства УНИАН, ущерб от подрыва этого газопровода может превысить 1,3 млн долларов (1,1 млн евро), а косвенные потери - составить 76 млн долларов (65 млн евро). В украинской разведке считают, что ремонтные работы из-за сложных геологических условий в болотистой местности продлятся как минимум месяц.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Соединенные Штаты возобновили поставки вооружений Украине. "У нас есть политические сигналы самого высокого уровня - хорошие сигналы, особенно от США, от наших европейских друзей. По всем докладам - поставки возобновлены", - отметил он.