Смертельно опасные игры: в Италии подросток погиб на пляже 1 840

В мире
Дата публикации: 12.07.2025
mixnews.lv
Смертельно опасные игры: в Италии подросток погиб на пляже

На курорте Монтальто-ди-Кастро в Италии 17-летний юноша погиб на пляже после того, как вырытый им тоннель из песка обрушился. Об этом пишет Daily Mail.

Подросток по имени Рикардо вместе с друзьями строил песчаную пещеру и пытался проползти из одного конца тоннеля в другой. Однако конструкция не выдержала — в момент, когда подросток находился в центре тоннеля, свод обвалился, полностью засыпав его песком.

Очевидцы, среди которых были и родители подростка, сразу бросились на помощь и начали раскапывать песок вручную. Однако времени оказалось недостаточно: Рикардо задохнулся до приезда спасателей. Сотрудники экстренных служб пытались его реанимировать, но безуспешно.

В подобных случаях шансы на спасение крайне малы — рыхлый песок моментально сдавливает грудную клетку, ограничивает движения и практически полностью перекрывает доступ воздуха.

Эта трагедия стала шоком для всей округи и напоминанием о том, насколько опасными могут быть даже, на первый взгляд, безобидные игры на пляже.

Напомним, что в середине 90-х годов в Латвии произошла аналогичная трагедия с 10-летним мальчиком на одном из пляжей Рижского залива.

Оставить комментарий

(1)

(1)
  • AK
    Anton Kvaskov
    12-го июля

    Бойцы СВО подписывают снаряды и дроны именем 5-тилетнего мальчика Толи из Курска, который умер от ранений, полученных из-за удара украинских БПЛА по городскому пляжу. Мальчик пытался закрыть свою маму от беспилотника и скончался позже при транспортировке в московскую больницу. На пляже погибли трое взрослых, еще шесть получили ранения и ожоги, включая мать Толи.

    6
    3

Жители Латвии не готовы платить больше ради санкций против Россией
Наша Латвия
Жители Латвии не готовы платить больше ради санкций против Россией 6
Депутат Европарламента Вилис Криштопанс.
Политика
«Европу еще можно спасти!» 12
Куда крестьянин, туда и обезьянин. Иконка видео
В мире животных
Обыкновенные шимпанзе в природе употребляют 14 г чистого спирта в день 29
Плана интеграции украинских беженцев до сих пор нет
Наша Латвия
1
Плана интеграции украинских беженцев до сих пор нет 1 37
Ученые разоблачили подсластители: безопасен лишь один
Еда и рецепты
Ученые разоблачили подсластители: безопасен лишь один 43
Кот ловит и ест насекомых. Это для него не опасно?
В мире животных
Кот ловит и ест насекомых. Это для него не опасно? 43
Видео