Смертельно опасные игры: в Италии подросток погиб на пляже

На курорте Монтальто-ди-Кастро в Италии 17-летний юноша погиб на пляже после того, как вырытый им тоннель из песка обрушился. Об этом пишет Daily Mail.

Подросток по имени Рикардо вместе с друзьями строил песчаную пещеру и пытался проползти из одного конца тоннеля в другой. Однако конструкция не выдержала — в момент, когда подросток находился в центре тоннеля, свод обвалился, полностью засыпав его песком.

Очевидцы, среди которых были и родители подростка, сразу бросились на помощь и начали раскапывать песок вручную. Однако времени оказалось недостаточно: Рикардо задохнулся до приезда спасателей. Сотрудники экстренных служб пытались его реанимировать, но безуспешно.

В подобных случаях шансы на спасение крайне малы — рыхлый песок моментально сдавливает грудную клетку, ограничивает движения и практически полностью перекрывает доступ воздуха.

Эта трагедия стала шоком для всей округи и напоминанием о том, насколько опасными могут быть даже, на первый взгляд, безобидные игры на пляже.

Напомним, что в середине 90-х годов в Латвии произошла аналогичная трагедия с 10-летним мальчиком на одном из пляжей Рижского залива.