Без ограничений дальности: Германия к концу июля снабдит Украину мощными ракетами 1 728

Дата публикации: 13.07.2025
Без ограничений дальности: Германия к концу июля снабдит Украину мощными ракетами
Первые украинские дальнобойные ракеты, оплаченные Германией, поступят в войска к концу июля, заявил генерал-майор Кристиан Фройдинг, который возглавляет спецштаб по Украине в минобороны ФРГ и координирует вопросы военной помощи Киеву.

"Сегодня мы стали свидетелями подписания соглашения между украинской промышленностью и министерством обороны Украины, финансируемого Германией. Мы инициировали эту программу лишь в конце мая, и уже к концу этого месяца украинские силы получат первые дальнобойные системы", - отметил германский генерал-майор.

При этом он признал, что ситуация на фронте для ВСУ сейчас "безусловно напряженная".

Дополнительное оружие Украине направят и США.

#война в украине
  • LS
    Luka Senka
    14-го июля

    Прекрасно. Порадуемся за каждого убитого россиянина.

