Без ограничений дальности: Германия к концу июля снабдит Украину мощными ракетами

Первые украинские дальнобойные ракеты, оплаченные Германией, поступят в войска к концу июля, заявил генерал-майор Кристиан Фройдинг, который возглавляет спецштаб по Украине в минобороны ФРГ и координирует вопросы военной помощи Киеву.

"Сегодня мы стали свидетелями подписания соглашения между украинской промышленностью и министерством обороны Украины, финансируемого Германией. Мы инициировали эту программу лишь в конце мая, и уже к концу этого месяца украинские силы получат первые дальнобойные системы", - отметил германский генерал-майор.

При этом он признал, что ситуация на фронте для ВСУ сейчас "безусловно напряженная".

Дополнительное оружие Украине направят и США.