Белорусские власти уничтожают памятники репрессиям СССР 1 575

Дата публикации: 14.07.2025
Крест в Куропатах служил местом паломничества оппозиции.

Безнаказанным остается и разрушение мест памяти поляков.

На трассе под Минском исчез указатель на урочище Куропаты - место массовых сталинских расстрелов. Об этом в конце июня в своем телеграм-канале сообщила пророссийская пропагандистка из Гродно Ольга Бондарева. Теперь на месте, где стояла табличка "Месца гібелі ахвяр палітычных рэпрэсій ва ўрочышчы Курапаты 1930-1940", - две дыры в земле. Кто и когда демонтировал указатель, неизвестно. Журналисты "Зеркала" попытались выяснить это в Боровлянском спецлесхозе, но там ответили, что всех их "информационные знаки", стоящие в урочище, на месте, а за те, что у дороги, возможно, отвечает управление по дорогам. В "Горремавтодор Мингорисполкома" на звонки журналистов не ответили.

Это не первый случай, когда в Беларуси пытаются стереть напоминания об исторических событиях, неугодных режиму Лукашенко. Какие памятники были уничтожены в последние годы и кто за этим стоит?

Неизвестно, сколько в Куропатах осталось крестов

На протяжении всего правления Александра Лукашенко урочище Куропаты было под угрозой исчезновения. В 2019 году власти начали сносить кресты, установленные на месте сталинских расстрелов общественными активистами. Позже Лукашенко приказал "обустроить" Куропаты "достойно, но без всякой политики". Во время благоустройства уничтожение крестов продолжилось.

В мае 2023 года белорусские СМИ сообщали, что в Куропатах, вероятно, работники лесхоза во время вырубки деревьев повредили несколько крестов. Кроме того, на фото, сделанных в урочище, на некоторых крестах видны нецензурные надписи. Акты вандализма в Куропатах - частое явление, и виновные, как правило, не несут за это никакой ответственности. Сколько крестов осталось в урочище сейчас, точно неизвестно.

Пострадали не менее 13 могил и памятников солдатам Армии Крайовой

Безнаказанным остается и разрушение мест памяти поляков в Беларуси. Только за 2022 год были осквернены или уничтожены не менее 13 захоронений и памятников солдатам польской Армии Крайовой, сражавшимся против нацистской оккупации.

Особое возмущение в Варшаве вызвало разрушение в 2022 году могил в деревне Микулишки Гродненской области. МИД Польши назвал это "позорным событием" и обвинил белорусские власти в невыполнении обязательств относительно памятных мест на своей территории.

В ответ официальный Минск заявил, что, по информации местных органов власти, "на территории данного населенного пункта воинских захоронений и захоронений иностранных военнослужащих не зарегистрировано", и что работы "по обустройству территории" проводились законно.

#беларусь
  • LS
    Luka Senka
    14-го июля

    Быдлорусы ничтожные твари.

