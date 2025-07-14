Baltijas balss logotype

Больше он не русский: в Эстонии официально переименовали Русский театр 3 5301

В мире
Дата публикации: 14.07.2025
BB.LV
Фото: Diego Delso / Wikimedia

Фото: Diego Delso / Wikimedia

В Эстонии Русский театр официально переименовали в Театр Сюдалинна.

Русский театр в Таллине официально получил новое имя. Об этом сообщает эстонская телерадиокомпания ERR.

Известное учреждение культуры переименовали в Театр Сюдалинна (Südalinna Teater) указом министра культуры Эстонии Хейди Пурга. Сообщается, что название подчеркивает новый статус учреждения без национальной привязки. Также была утверждена новая редакция устава театра.

Известно, что бывший председатель совета театра Яак Аллик негативно отреагировал на новое название. Он заявил, что считает выбранный вариант крайне неудачным.

В июне сообщалось, что решение о смене названия является «стратегическим» и «продиктовано внешними обстоятельствами». Об этом рассказала директор театра Анне-Ли Пяйв.

Читайте нас также:
#эстония
3
0
0
3
1
11

Оставить комментарий

(3)
  • БТ
    Бесс Толковый
    15-го июля

    Зачем? В русский театр всегда ходили эстонцы, чтобы лучше узнать русский язык, как язык межнационального общения, столь необходимый эстонцу.

    4
    0
  • Д
    Дед
    14-го июля

    И название обратно поменяете и памятники восстановите.

    22
    3
  • З
    Злой
    14-го июля

    Вот меньше всего волнуют какая-то эстония.

    8
    2
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

В Синьцзяне все спокойно, уверен Китай - а ООН сомневается
Традиционная жизнь малых народов, Иконка видео
ABC возобновит шоу Джимми Киммела
ABC возобновит шоу Джимми Киммела
Из-за дронов были закрыты аэропорты Копенгагена и Осло
Из-за дронов были закрыты аэропорты Копенгагена и Осло
Будем сбивать нарушителей воздушного пространства - Туск
Будем сбивать нарушителей воздушного пространства - Туск
Глава МИД Британии заявила о готовности к прямой конфронтации с Россией
Глава МИД Британии заявила о готовности к прямой конфронтации с Россией 1 398
Как посмели? Ушедшая из России Zara вернулась в страну через местную сеть
Как посмели? Ушедшая из России Zara вернулась в страну через местную сеть 413
Нейтральная страна поучаствует в военных учениях НАТО
Нейтральная страна поучаствует в военных учениях НАТО 309
Макрон раскрыл планы Европы на энергоносители из России
Макрон раскрыл планы Европы на энергоносители из России 447

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Латвии 100 тысяч человек вынуждены работать на двух работах
Наша Латвия
В Латвии 100 тысяч человек вынуждены работать на двух работах 4
Институты ЕС - это и слабость, и сила. Иконка видео
Бизнес
Глава ЕЦБ Кристин Лагард: экономика еврозоны чувствует себя хорошо 9
«Мадонна возвращается с новым альбомом: релиз запланирован на 2026 год»
Люблю!
«Мадонна возвращается с новым альбомом: релиз запланирован на 2026 год» 20
Лучше чернослива: названа ягода, которая эффективнее всего очищает желудок
Дом и сад
Лучше чернослива: названа ягода, которая эффективнее всего очищает желудок 29
Ученые раскрыли простой, но эффективный способ контроля над кровяным давлением
Дом и сад
Ученые раскрыли простой, но эффективный способ контроля над кровяным давлением 29
Беременность ускорила свадьбу? СМИ сообщили о возможном пополнении в семье Роналду
Люблю!
Беременность ускорила свадьбу? СМИ сообщили о возможном пополнении в семье Роналду 43
В Латвии 100 тысяч человек вынуждены работать на двух работах
Наша Латвия
В Латвии 100 тысяч человек вынуждены работать на двух работах 4
Институты ЕС - это и слабость, и сила. Иконка видео
Бизнес
Глава ЕЦБ Кристин Лагард: экономика еврозоны чувствует себя хорошо 9
«Мадонна возвращается с новым альбомом: релиз запланирован на 2026 год»
Люблю!
«Мадонна возвращается с новым альбомом: релиз запланирован на 2026 год» 20

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео