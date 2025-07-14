Baltijas balss logotype

«На Москву?!» Трамп объявит о поставках наступательного вооружения Украине

Дата публикации: 14.07.2025
«На Москву?!» Трамп объявит о поставках наступательного вооружения Украине
ФОТО: Global Look Press

В новый пакет военной помощи Киеву, вероятно, войдут ракеты большой дальности, которые могут достичь целей в глубине России, включая Москву.

Президент США Дональд Трамп в понедельник, 14 июля, объявит о новом плане военной помощи для Украины, который будет включать в том числе поставки наступательного вооружения. Об этом сообщает американское издание Axios со ссылкой на два источника, цитирует "Медуза".

По словам собеседников издания, в новый пакет военной помощи Киеву, вероятно, войдут ракеты большой дальности, которые могут достичь целей в глубине России, включая Москву.

Принято ли уже окончательное решение касательно наступательного вооружения, источники Axios не знают.

Axios пишет, что пойти на этот шаг Трампа убедил в том числе телефонный разговор с Владимиром Путиным 3 июля, в ходе которого российский президент дал понять, что в течение следующих 60 дней намерен предпринять активные усилия по захвату украинских территорий. «Он хочет взять все», — сказал Трамп президенту Франции Эммануэлю Макрону вскоре после разговора с Путиным, рассказал источник Axios.

Американский сенатор Линдси Грэм, автор законопроекта об ужесточении санкций против России, утверждает, что Трамп «очень зол на Путина». По его словам, заявление президента США, запланированное на 14 июля, «будет очень жестким».

В воскресенье Трамп заявил, что США отправят в Украину ракеты к комплексам Patriot. По его словам, президент РФ Владимир Путин «мило разговаривает, но вечером начинает всех бомбить». Он не уточнил, какое количество ракет отправит Вашингтон, но добавил, что Евросоюз возместит их стоимость США.

«Мы отправим им Patriot, в которых они отчаянно нуждаются, потому что Путин действительно удивил многих людей. Он мило разговаривает, а вечером всех бомбит. Но здесь есть небольшая проблема. Мне это не нравится», — приводит слова Трампа Reuters.

11 июля Трамп заявил, что «разочарован» в России, и анонсировал на 14 июля «важное заявление».

Politico сообщал, что Трамп обсуждает план по предоставлению военной помощи Украине на сотни миллионов долларов. По информации Reuters, президент США выделит военную помощь Украине по схеме Presidential Drawdown Authority (PDA, президентские поручения по списанию вооружений), которая позволяет американским властям направлять оружие Киеву из запасов армии США, а одобрение конгресса для этого не нужно. По словам одного из собеседников Reuters, пакет военной помощи составит около 300 миллионов долларов.

#война на украине
  • LS
    Luka Senka
    14-го июля

    Наконец все пойдёт веселей. Недолюдей будут мочить по всей рашке

    1
    40
  • AK
    Aleks Koff
    Luka Senka
    14-го июля

    Точно, будет весело. А "недолюди" будут прятаться и рыдать. Они не будут стрелять в ответ, возможно даже по территориям, вроде Трибалтики, откуда храброй защитнице Запада будет поставляться вооружение. Не будут раскатывать наши территории в ноль, ведь им нечем - у них даже микроволновок нет.

    Ты действительно редкостный дебил.

    24
    1

Видео