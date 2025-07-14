Президент РФ Владимир Путин своим указом внес изменения в правила ношения военной формы. В частности, высшим офицерам вооруженных сил и Росгвардии теперь предписано носить брюки с кантами и лампасами установленных цветов. Ранее генеральские лампасы были только у парадной формы.

Помимо этого, комплект полевого обмундирования дополняется камуфлированными рубашками как для мужчин, так и для женщин-военных. Также для высших офицеров Военно-морского флота и береговых войск предусмотрена черная парадно-выходная тужурка с пятипроцентным золочением на воротнике и погонах. В комплект курсантов или военных, служащих при образовательных учреждениях, включена рубашка камуфлированной расцветки.

Лампасы в том или ином виде носили военнослужащие разных типов войск Русской императорской армии вплоть до 1917 года. В СССР этот элемент военной формы был введен постановлением правительства (СНК) в июле 1940 года для обмундирования генеральского состава.

В апреле Путин утвердил изменения в ношении военного обмундирования для силовых ведомств. Были введены новые элементы шитья и нашивок для офицеров, прапорщиков и курсантов, в частности, для высшего командования ФСБ и Главного управления спецпрограмм при президенте. На фуражки и погоны военнослужащих Федеральной службы охраны были добавлены канты василькового цвета.