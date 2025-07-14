Ультиматум Трампа: Россия должна заключить мир до сентября. Оплачивать американское оружие для Киева будет Европа

На встрече с генсеком НАТО Марком Рютте президент США Трамп сделал ряд важных заявлений по Украине и России.

Оружие для Украины

Впредь оплачивать поставки оружия Украине через НАТО будут страны Европы, заявил Трамп. То есть, американское оружие более не будет поставляться Украине бесплатно.

"Сегодня мы заключили сделку, по которой будем поставлять оружие, а они (Европа, — Ред.) за него заплатят. Мы будем производить оружие, а они за него заплатят", - сказал Трамп.

По его мнению, это выгодная сделка для всех. «Мы будем производить лучшее оружие, отправлять его в НАТО, они смогут передать его третьей стране», - заявил Трамп.

Координацией поставок американского оружия Украине будут заниматься НАТО и постпред США при альянсе Уитакер, добавил он.

Санкции для России

Трамп заявил, что США введут анонсированные ранее вторичные санкции в размере 100% в отношении РФ и ее торговых партнеров. Правда, не прямо сейчас, а при условии, что в течение примерно 50 дней не будет сделки о прекращении огня в Украине. 50 дней - это до начала сентября.

Присутствующие рядом генсек НАТО Марк Рютте восхитился стратегией Трампа: «Если бы я был на месте Путина, и слышал бы, что Трамп планирует в эти 50 дней, я бы сел за стол переговоров».

«Для Украины – это отличные новости», – уверен он.

Путин разочаровал Трампа

Трамп объяснил, почему он грозит пошлинами не 500%, как планировалось раньше, а 100%.По его словам, стопроцентные тарифы он может ввести и без закона, который еще не прошел через Конгресс. Трамп также заявил, что и 500-, и 100-процентные пошлины будут иметь одинаковый эффект.

Кроме того, Дональд Трамп заявил, что разочарован в президенте Путине, потому что думал, что заключит с ним соглашение ещё два месяца назад, «но, похоже, до этого так и не дошло».

«Единственная страна, с который мы пока не смогли договориться – Россия», – добавил он.