Денег не дадут: страна НАТО отказалась закупать у США оружие для Украины 1 1132

Дата публикации: 15.07.2025
Денег не дадут: страна НАТО отказалась закупать у США оружие для Украины
ФОТО: Global Look Press

Премьер Чехии Фиала заявил, что Прага отказывается закупать у США оружие для ВСУ.

Прага отказывается закупать у США оружие для Вооруженных сил Украины (ВСУ) по линии НАТО, заявил чешский премьер-министр Петр Фиала. Его слова передает портал publico.cz.

«Чешская Республика сосредоточена на других проектах и путях помощи Украине, например, в рамках инициативы по поставкам боеприпасов», — сказал глава правительства.

Ранее президент Чехии Петр Павел признал, что Украина в ближайшее время не сможет вернуть потерянные территории.

#война в украине
    Aleks
    15-го июля

    Ещё бы...Установку Патриот,которая раньше стоила 200-300 тыс,долларов,Трамп предлагает закупать по 2,5 миллиона долларов...😂Разороишься на этой Украине,но Латвия-готова. Терять то уже нечего.Уже давно все потеряно с 1992 года

В Латвии 100 тысяч человек вынуждены работать на двух работах
Наша Латвия
В Латвии 100 тысяч человек вынуждены работать на двух работах 8
Институты ЕС - это и слабость, и сила. Иконка видео
Бизнес
1
Глава ЕЦБ Кристин Лагард: экономика еврозоны чувствует себя хорошо 1 12
«Мадонна возвращается с новым альбомом: релиз запланирован на 2026 год»
Люблю!
«Мадонна возвращается с новым альбомом: релиз запланирован на 2026 год» 23

