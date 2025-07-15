Денег не дадут: страна НАТО отказалась закупать у США оружие для Украины

Премьер Чехии Фиала заявил, что Прага отказывается закупать у США оружие для ВСУ.

Прага отказывается закупать у США оружие для Вооруженных сил Украины (ВСУ) по линии НАТО, заявил чешский премьер-министр Петр Фиала. Его слова передает портал publico.cz.

«Чешская Республика сосредоточена на других проектах и путях помощи Украине, например, в рамках инициативы по поставкам боеприпасов», — сказал глава правительства.

Ранее президент Чехии Петр Павел признал, что Украина в ближайшее время не сможет вернуть потерянные территории.