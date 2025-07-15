Baltijas balss logotype

Израиль поставит Украине обещанные США системы Patriot - СМИ

Дата публикации: 15.07.2025
Израиль поставит Украине обещанные США системы Patriot - СМИ
ФОТО: Global Look Press

TWZ: Украина может получить обещанные Трампом ЗРК Patriot через США от Израиля

Украина может получить обещанные президентом США Дональдом Трампом зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot через Соединенные Штаты от дружественной России страны — Израиля. Об этом пишет американское издание TWZ.

Обозреватель Говард Альтман обратил внимание на заявление президента США о том, что имеется страна, у которой есть около 17 систем Patriot, которые не нужны ей и большинство из которых готовы к отправке. При этом президент США не назвал государство, о котором идет речь.

«У Израиля есть как минимум 12 батарей Patriot и целый арсенал ракет PAC-2, которые он недавно снял с вооружения. Ведутся упорные разговоры о том, что Украина получит эти батареи после их передачи из Израиля в Соединенные Штаты. Это вполне может быть, по крайней мере, частью того [плана], что обсуждает Трамп», — говорится в публикации.

Автор напомнил, что еще одна страна — Германия — обещала поставить Украине системы Patriot, однако из шести германских батарей две уже находятся на Украине, три — в Польше, а еще одна «остается недоступной из-за технического обслуживания или обучения».

Ранее Трамп заявил, что США передадут Украине ЗРК Patriot.

Читайте нас также:
#война на украине
  • A
    Aleks
    15-го июля

    Дружественный властям России и Украине Израиль передаст системы Патриот,чтобы как можно больше русских погибло ,да и Украинцев тоже( обломки ракеты то падают) А для чего все затевалось?Как говорят сами украинцы-для возрождения Хазарского Каганата на Украине. Ну,а имея таких соседей и хазарят в Кремле,то и там будет тоже самое,что на Украине... ,,Иван да Марья,,по фамилии Шеломов все для этого делает .👽

В Латвии 100 тысяч человек вынуждены работать на двух работах
Наша Латвия
В Латвии 100 тысяч человек вынуждены работать на двух работах 8
Институты ЕС - это и слабость, и сила. Иконка видео
Бизнес
1
Глава ЕЦБ Кристин Лагард: экономика еврозоны чувствует себя хорошо 1 12
«Мадонна возвращается с новым альбомом: релиз запланирован на 2026 год»
Люблю!
«Мадонна возвращается с новым альбомом: релиз запланирован на 2026 год» 23
Лучше чернослива: названа ягода, которая эффективнее всего очищает желудок
Дом и сад
Лучше чернослива: названа ягода, которая эффективнее всего очищает желудок 32
Ученые раскрыли простой, но эффективный способ контроля над кровяным давлением
Дом и сад
Ученые раскрыли простой, но эффективный способ контроля над кровяным давлением 30
Беременность ускорила свадьбу? СМИ сообщили о возможном пополнении в семье Роналду
Люблю!
Беременность ускорила свадьбу? СМИ сообщили о возможном пополнении в семье Роналду 46
