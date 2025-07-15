Израиль поставит Украине обещанные США системы Patriot - СМИ

Украина может получить обещанные президентом США Дональдом Трампом зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot через Соединенные Штаты от дружественной России страны — Израиля. Об этом пишет американское издание TWZ.

Обозреватель Говард Альтман обратил внимание на заявление президента США о том, что имеется страна, у которой есть около 17 систем Patriot, которые не нужны ей и большинство из которых готовы к отправке. При этом президент США не назвал государство, о котором идет речь.

«У Израиля есть как минимум 12 батарей Patriot и целый арсенал ракет PAC-2, которые он недавно снял с вооружения. Ведутся упорные разговоры о том, что Украина получит эти батареи после их передачи из Израиля в Соединенные Штаты. Это вполне может быть, по крайней мере, частью того [плана], что обсуждает Трамп», — говорится в публикации.

Автор напомнил, что еще одна страна — Германия — обещала поставить Украине системы Patriot, однако из шести германских батарей две уже находятся на Украине, три — в Польше, а еще одна «остается недоступной из-за технического обслуживания или обучения».

Ранее Трамп заявил, что США передадут Украине ЗРК Patriot.