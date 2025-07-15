Израиль поставит Украине обещанные США системы Patriot - СМИ

TWZ: Украина может получить обещанные Трампом ЗРК Patriot через США от Израиля
Украина может получить обещанные президентом США Дональдом Трампом зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot через Соединенные Штаты от дружественной России страны — Израиля. Об этом пишет американское издание TWZ.
Обозреватель Говард Альтман обратил внимание на заявление президента США о том, что имеется страна, у которой есть около 17 систем Patriot, которые не нужны ей и большинство из которых готовы к отправке. При этом президент США не назвал государство, о котором идет речь.
«У Израиля есть как минимум 12 батарей Patriot и целый арсенал ракет PAC-2, которые он недавно снял с вооружения. Ведутся упорные разговоры о том, что Украина получит эти батареи после их передачи из Израиля в Соединенные Штаты. Это вполне может быть, по крайней мере, частью того [плана], что обсуждает Трамп», — говорится в публикации.
Автор напомнил, что еще одна страна — Германия — обещала поставить Украине системы Patriot, однако из шести германских батарей две уже находятся на Украине, три — в Польше, а еще одна «остается недоступной из-за технического обслуживания или обучения».
Ранее Трамп заявил, что США передадут Украине ЗРК Patriot.
