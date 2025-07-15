Baltijas balss logotype

"Дорогой Ким Чен Ын" проводит смотр войск.

"Дорогой Ким Чен Ын" проводит смотр войск.

Пхеньян взялся помочь Москве в «защите ее территориальной целостности и суверенитета».

Сведения южнокорейской и украинской разведок о планируемой Пхеньяном отправке своих войск для участия в боевых действиях против Украины косвенно подтвердил глава МИД РФ Сергей Лавров, который недавно посетил Северную Корею в рамках официального визита.

После встречи с главой внешнеполитического ведомства КНДР Цой Сон Хи журналисты спросили Лаврова о возможности привлечения северокорейских военных к боям в Украине. В ответ он заявил, что отправка войск КНДР в Курскую область была инициативой главы государства Ким Чен Ына. «У нас не было каких-то причин отказываться от искреннего проявления солидарности. Мы исходим из того, что КНДР сама определяет те формы, в которых реализует наш договор о стратегическом партнерстве», — сказал он. Речь идет о соглашении, которое подписали летом 2024 года Ким Чен Ын и президент Владимир Путин в ходе визита последнего в Пхеньян. Договор предполагает военную помощь в случае нападения на одну из сторон.

Также Лавров заявил, что Пхеньян в ходе переговоров подтвердил «однозначную поддержку» всех целей российской «СВО» в Украине и действий Кремля, а также российской армии. Со своей стороны глава МИД КНДР заявила, что Северная Корея будет безоговорочно поддерживать политику РФ по «защите ее территориальной целостности и суверенитета» в рамках соглашения о стратегическом партнерстве.

В конце июня члены парламента Южной Кореи ссылкой на данные Национальной разведывательной службы (NIS) сообщили, что Пхеньян может отправить дополнительные войска для поддержки российского наступления в Украине уже в июле или августе. Для этого КНДР проводит набор нового контингента, который дополнит подразделения из 11 000 военных, которые ранее были присланы для вытеснения ВСУ из Курской области.

На прошлой неделе CNN опубликовал внутренний документ украинской разведки, согласно которому Северная Корея готовится утроить численность своих войск, сражающихся на стороне России. По оценкам Киева, Пхеньян может прислать на помощь Москве дополнительно от 25 000 до 30 000 солдат в ближайшие месяцы.

(2)
  • LS
    Luka Senka
    15-го июля

    Только выродки и нелюди сотрудничают с выродками россии.

    0
    12
  • LS
    Luka Senka
    15-го июля

    Хорошее удобрение для земли Украины. Слава Украине. Низкий поклон за каждого убитого выродка россии и северной кореи

    0
    12

