В мире
Дата публикации: 15.07.2025
Зеленский объявил о крещении «Руси-Украины»
ФОТО: Global Look Press

Зеленский поздравил граждан страны с Днем крещения «Руси-Украины».

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил граждан страны с Днем крещения «Руси-Украины». Видеообращение опубликовано в его Telegram-канале.

«С днем государственности, дорогие граждане! С Днем Крещения Руси-Украины!» — говорится в сообщении.

Зеленский записал обращение ко Дню государственности Украины и назвал праздник «мостом, который стоит на трех опорах». «Украинцы были, украинцы есть и украинцы будут», — высказался он.

В 2023 году Зеленский перенес День государственности Украины с 28 июля на 15 июля в связи с реформой церковного календаря. До этого термин активно продвигал бывший президент Украины Виктор Ющенко, по инициативе которого был учрежден праздник День крещения Киевской Руси — Украины.

В июле 2022 года Зеленский назвал Украину единственной законной наследницей Киевской Руси. По его словам, страна является наследником «достижений наших правителей Аскольда и Дира, вещего Олега, князя Игоря, равноапостольной княгини Ольги, Владимира Великого, Ярослава Мудрого, Владимира Мономаха».

  • КПВ
    Ксэна Принцесса Воин
    18-го июля

    Придурок!!! Да ты в Рабство Украину отдал!!! Ну если невдомёк что крещение это черномагисеский обряд по отрезанию от всего, то туда тебе и дорога!!! Быть тому в моменте здесь и сейчас!!!

    31
    7
  • JP
    Janis Peterson
    17-го июля

    Какое отношение к Руси и к крещению имеет этот еврей Зеленский? Он не крещёный не РУСский и не украинец! И не славянин... Он обрезанный хитрый иудей...

    164
    28
  • AS
    Antons Sobakins
    16-го июля

    Так всё равно у них днк одинаковое Р1А, только у русских которые живут до Питера днк Латгальское Н1Ц1 не зря даже в Латвии жили Балтийские Кривичи и сегодня их потомки в большинстве имеют русские фамилии с днк латгальцев. Сам лично сдавал днк многих людей из Латвии и убедился во всём этом. Единственным исключением являются украинцы с темным геном, там смешаны потомки Асманской империи, это последствие войны за крым в далёком прошлом и сейчас их потомки давно смешаны со славянами и чаще всего их фамилии заканчиваются на ,,чук,, и внешне они отличаются от остальных украинцев и русских.

    45
    20
  • JP
    Janis Peterson
    Antons Sobakins
    17-го июля

    Ну так получается что половина Прибалтики это русские или как минимум славяне.. Кстати, кривичи жили на территории северной части Белоруссии..и южной части Псковской области...

    8
    3
  • AS
    Antons Sobakins
    16-го июля

    Так всё равно у них днк одинаковое Р1А, только у русских которые живут до Питера днк Латгальское Н1Ц1 не зря даже в Латвии жили Балтийские Кривичи и сегодня их потомки в большинстве имеют русские фамилии с днк латгальцев. Сам лично сдавал днк многих людей из Латвии и убедился во всём этом.

    8
    7
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    15-го июля

    Все правильно. Путин тоже говорит что русские и украинцы -- это один народ. Спасибо, Зеля!

    24
    5
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    15-го июля

    достижений наших правителей Аскольда и Дира, вещего Олега, князя Игоря, равноапостольной княгини Ольги, Владимира Великого, Ярослава Мудрого, Владимира Мономаха -- Никак они все были щирыми украинцами?

    39
    9
  • JP
    Janis Peterson
    Mr.FGJCNJK
    17-го июля

    Когда правили Аскольд Дир князь Олег Святослава Владимир тогда не было не Украины не украинцев...а был Русь именно Русь! а не Украина..

    28
    1
