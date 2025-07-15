Зеленский объявил о крещении «Руси-Украины»

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил граждан страны с Днем крещения «Руси-Украины». Видеообращение опубликовано в его Telegram-канале.

«С днем государственности, дорогие граждане! С Днем Крещения Руси-Украины!» — говорится в сообщении.

Зеленский записал обращение ко Дню государственности Украины и назвал праздник «мостом, который стоит на трех опорах». «Украинцы были, украинцы есть и украинцы будут», — высказался он.

В 2023 году Зеленский перенес День государственности Украины с 28 июля на 15 июля в связи с реформой церковного календаря. До этого термин активно продвигал бывший президент Украины Виктор Ющенко, по инициативе которого был учрежден праздник День крещения Киевской Руси — Украины.

В июле 2022 года Зеленский назвал Украину единственной законной наследницей Киевской Руси. По его словам, страна является наследником «достижений наших правителей Аскольда и Дира, вещего Олега, князя Игоря, равноапостольной княгини Ольги, Владимира Великого, Ярослава Мудрого, Владимира Мономаха».