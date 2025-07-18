Словакия прекратила блокаду 18-го пакета санкций против РФ

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо после переговоров с главой Еврокомиссии заявил, что Братислава поддержит новый пакет санкций ЕС против России.

Словакия прекращает препятствовать введению 18-го пакета санкций Евросоюза против России. Об этом сообщил в видеообращении на своей странице в Facebookв четверг, 17 июля, словацкий премьер-министр Роберт Фицо. По его словам, на изменение позиции Братиславы повлияли переговоры с председателем Европейской комиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) о гарантиях для Словакии в вопросе ожидаемого полного отказа ЕС от поставок газа из РФ. Деталей беседы с фон дер Ляйен он не обнародовал.

"На данном этапе продолжать блокировать 18-й пакет санкций уже контрпродуктивно. Все возможные варианты исчерпаны, и сохранение нашей позиции по блокированию может навредить нашим собственным интересам", - заявил Роберт Фицо.

Словакия блокировала санкции, требуя гарантий по газу от ЕК

За сутки до этого заявления Фицо опубликовал в соцсетях текст письма к главе Еврокомиссии, в котором утверждал, что Братислава будет ветировать очередной пакет санкций Брюсселя против Москвы. Он обосновывал эту позицию инициативой REPowerEU, которую продвигает ЕК.

Цель REPowerEU - полный отказ стран ЕС от поставок газа из России к 1 января 2028 года. В Еврокомиссии необходимость этого объясняли "газовым шантажом", за счет которого Москва в 2022 году пыталась давить на страны ЕС в их поддержке Украины, обороняющейся от российского вторжения.

Словакия - одна из немногих стран Евросоюза, которая жестко критикует положения REPowerEU. Между Братиславой и российским "Газпромом" заключен контракт на поставки газа из РФ, действующий до 2034 года. Фицо искал способы сохранить его или получить от ЕС компенсации и гарантии энергобезопасности, писали ранее СМИ.

При этом Словакия не может наложить вето на REPowerEU - инициатива разработана так, что для ее принятия не требуется единогласного решения стран ЕС, а достаточно лишь большинства.

ЕС все еще не добился единства стран по 18-му пакету санкций

Страны ЕС на протяжении нескольких недель безуспешно дискутируют о принятии очередного пакета санкций против РФ за продолжение войны в Украине. Новые ограничения должны среди прочего затронуть банки и оружейную промышленность РФ, а также экспорт российской нефти, понизив потолок ее цены с 60 до 45 долларов за баррель.

Понижение цены российской нефти не приветствует Мальта. Островное государство занимается перевозками топлива, и новые санкционные меры могут повлиять на его экономику. Мальта, как и Словакия, ранее накладывала вето на принятие пакета. Еврокомиссия в ответ предложила ввести гибкий верхний лимит цен на российскую нефть, но это пока не переубедило официальную Валетту.