В Эстонии начал действовать новый порядок определения места прохождения службы призывниками, что теперь будет способствовать рассредоточению русскоязычных по разным частям, сообщает ERR.

Новый порядок определения места прохождения службы эстонскими призывниками перестал ориентироваться на территориальную приближенность части к месту жительства. Также он будет способствовать тому, чтобы многие русскоязычные не оказывались в одной и той же части.

Хотя предыдущая система также не рассматривала место жительства как ключевой фактор при распределении, на практике нередко получалось так, что в нескольких частях оказывалось непропорционально много людей, у которых родным языком общения был русский.

Похоже, на методику советских военкоматов, которые засылали латышей в Среднюю Азию, узбеков – в Закарпатье, а украинцев – в Латвию. Лишь бы служили подальше от дома.

"Рассредоточение позволит улучшить владение эстонским языком среди призывников, для которых родным является русский язык", – отметил представитель Департамента оборонных ресурсов Ранно Рокк.

В начале 2025 года армия Эстонии была тревогу: среди призывников около 20% имеют проблемы с эстонским, что препятствует эффективному обучению.

Из-за системности этой проблемы армии приходится организовывать языковые курсы. На них ежегодно тратят около 50 тысяч евро.