Baltijas balss logotype

Русская рота или эстонская? Русскоязычных бойцов раскидают по разным частям армии Эстонии 1 2656

В мире
Дата публикации: 23.07.2025
BB.LV
Фото Минобороны Эстонии.

Фото Минобороны Эстонии.

В Эстонии начал действовать новый порядок определения места прохождения службы призывниками, что теперь будет способствовать рассредоточению русскоязычных по разным частям, сообщает ERR.

Новый порядок определения места прохождения службы эстонскими призывниками перестал ориентироваться на территориальную приближенность части к месту жительства. Также он будет способствовать тому, чтобы многие русскоязычные не оказывались в одной и той же части.

Хотя предыдущая система также не рассматривала место жительства как ключевой фактор при распределении, на практике нередко получалось так, что в нескольких частях оказывалось непропорционально много людей, у которых родным языком общения был русский.

Похоже, на методику советских военкоматов, которые засылали латышей в Среднюю Азию, узбеков – в Закарпатье, а украинцев – в Латвию. Лишь бы служили подальше от дома.

"Рассредоточение позволит улучшить владение эстонским языком среди призывников, для которых родным является русский язык", – отметил представитель Департамента оборонных ресурсов Ранно Рокк.

В начале 2025 года армия Эстонии была тревогу: среди призывников около 20% имеют проблемы с эстонским, что препятствует эффективному обучению.

Из-за системности этой проблемы армии приходится организовывать языковые курсы. На них ежегодно тратят около 50 тысяч евро.

Читайте нас также:
#эстония #армия
10
1
4
0
1
8

Оставить комментарий

(1)
  • AK
    Anton Kvaskov
    23-го июля

    Украинцы вышли на улицы против решения Зеленского ограничить НАБУ и САП... Зеля-Черт !!!

    24
    6

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

В Синьцзяне все спокойно, уверен Китай - а ООН сомневается
Традиционная жизнь малых народов, Иконка видео
ABC возобновит шоу Джимми Киммела
ABC возобновит шоу Джимми Киммела
Из-за дронов были закрыты аэропорты Копенгагена и Осло
Из-за дронов были закрыты аэропорты Копенгагена и Осло
Будем сбивать нарушителей воздушного пространства - Туск
Будем сбивать нарушителей воздушного пространства - Туск
Глава МИД Британии заявила о готовности к прямой конфронтации с Россией
Глава МИД Британии заявила о готовности к прямой конфронтации с Россией 1 399
Как посмели? Ушедшая из России Zara вернулась в страну через местную сеть
Как посмели? Ушедшая из России Zara вернулась в страну через местную сеть 417
Нейтральная страна поучаствует в военных учениях НАТО
Нейтральная страна поучаствует в военных учениях НАТО 310
Макрон раскрыл планы Европы на энергоносители из России
Макрон раскрыл планы Европы на энергоносители из России 449

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Латвии 100 тысяч человек вынуждены работать на двух работах
Наша Латвия
В Латвии 100 тысяч человек вынуждены работать на двух работах 12
Институты ЕС - это и слабость, и сила. Иконка видео
Бизнес
1
Глава ЕЦБ Кристин Лагард: экономика еврозоны чувствует себя хорошо 1 15
«Мадонна возвращается с новым альбомом: релиз запланирован на 2026 год»
Люблю!
«Мадонна возвращается с новым альбомом: релиз запланирован на 2026 год» 27
Лучше чернослива: названа ягода, которая эффективнее всего очищает желудок
Дом и сад
Лучше чернослива: названа ягода, которая эффективнее всего очищает желудок 36
Ученые раскрыли простой, но эффективный способ контроля над кровяным давлением
Дом и сад
Ученые раскрыли простой, но эффективный способ контроля над кровяным давлением 33
Беременность ускорила свадьбу? СМИ сообщили о возможном пополнении в семье Роналду
Люблю!
Беременность ускорила свадьбу? СМИ сообщили о возможном пополнении в семье Роналду 51
В Латвии 100 тысяч человек вынуждены работать на двух работах
Наша Латвия
В Латвии 100 тысяч человек вынуждены работать на двух работах 12
Институты ЕС - это и слабость, и сила. Иконка видео
Бизнес
1
Глава ЕЦБ Кристин Лагард: экономика еврозоны чувствует себя хорошо 1 15
«Мадонна возвращается с новым альбомом: релиз запланирован на 2026 год»
Люблю!
«Мадонна возвращается с новым альбомом: релиз запланирован на 2026 год» 27

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео