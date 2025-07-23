Жесткие санкции против "теневого флота" позволили бы усилить контроль за соблюдением ценовых ограничений.

США могут ударить по российским нефтяным доходам без рискованных "вторичных тарифов". Об этом пишет комментатор по особым вопросам агентства Reuters Хьюго Диксон.

По его убеждению, администрация Дональда Трампа имеет более эффективные инструменты давления на Кремль, чем введение вторичных санкций против покупателей российской нефти.

"Трампу не нужны вторичные тарифы, чтобы сократить доходы Москвы, которые сейчас составляют около 160 миллиардов долларов в год", - пишет Диксон. Недавние заявления Трампа о возможности 100% тарифов на импорт из стран, торгующих с Россией, вызвали скепсис на финансовых рынках. Рубли и акции в России выросли, а цены на нефть - упали. Диксон пишет:

"Это наоборот тому, что произошло бы, если бы инвесторы действительно поверили в серьезность намерений Трампа".

Реалистичный подход

Вместо радикальных мер, Диксон предлагает дипломатическую стратегию: убедить Индию отказаться от покупки российской нефти, одновременно стимулируя Саудовскую Аравию увеличить добычу, чтобы избежать скачка мировых цен.

"Вашингтон имеет немалый дипломатический арсенал, чтобы договориться с Дели и Анкарой о выгодной замене поставок", - отмечает Диксон.

Ограничение цен и санкции на "теневой флот"

ЕС уже снизил верхний предел закупок российской нефти до 47,6 доллара за баррель, и США могут пойти еще дальше. Если заставить Индию и Турцию отказаться от закупок, можно достичь ценового предела даже в 40 долларов за баррель, считает Диксон.

Также он предлагает жесткие санкции против всех судов так называемого "теневого флота" России, что позволило бы усилить контроль за соблюдением ценовых ограничений.

"Путин дерзкий, поэтому истощение его бюджета может быть недостаточным. Но если США действительно нарастят поставки оружия Украине, а Европа подключится, используя замороженные 300 миллиардов долларов активов РФ, Кремль может оказаться под чрезмерным давлением", - подытожил Диксон.