Не справился с переходом на государственный - в Таллине обезглавили русскую гимназию 1 1819

Дата публикации: 16.12.2025
Мэрия Таллинна утвердила увольнение директора Кесклиннаской русской гимназии Сергея Теплова. Таллиннский департамент образования в экстренном порядке расторг трудовой договор с директором школы из-за утраты доверия; последним рабочим днем Теплова стало 3 декабря.

В начале декабря издание Postimees писало, что причиной увольнения члена Центристской партии Теплова стали систематические нарушения при переходе на эстоноязычное обучение.

«В Таллиннской Кесклиннаской русской гимназии уроки вели люди, не владевшие эстонским языком на требуемом уровне. На должность директора будет объявлен открытый конкурс», — сообщил в начале декабря изданию Postimees глава Департамента образования Каарел Рунду.

По словам Алексея Яшина, вице-мэра Таллинна по вопросам образования, покинувшего свой пост в начале декабря в связи со сменой городской власти, многочисленные проверки Министерства образования и науки и Таллиннского департамента образования выявили в школе серьезные нарушения.

Министерство образования указало на существенные проблемы, связанные с переходом на эстоноязычное образование. Поступали и другие жалобы.

«Целый ряд учителей, не владевших эстонским языком на требуемом уровне, были оформлены на работу в качестве лаборантов или других специалистов, что само по себе не является нарушением. Однако уроки, которые, согласно документам, должны были вести на эстонском одни преподаватели, по факту вели другие, не владевшие языком на необходимом уровне, и проводились эти занятия ненадлежащим образом», — прокомментировал Яшин.

«Бывают случаи, когда в некоторых школах учителя, не владеющие эстонским языком, остаются работать в качестве помощников или лаборантов, но на них не лежит ответственность или обязанность вести предусмотренные на эстонском языке уроки. И проверки на государственном и городском уровне выявили в этой школе множество подобных случаев», — добавил он.

Городские власти убеждены, что это не случайность, а следствие решений руководства школы.

«Для самой школы это тяжелая ситуация, поскольку эта гимназия показывала хорошие результаты, это очень хорошая школа, и ее учителя и директор сделали много хорошего. Но это единственный случай, когда при переходе на эстоноязычное образование было выявлено столько проблем. Эти нарушения необходимо устранить в соответствии с законом. Я уверен, что в школе много сильных учителей и членов администрации, и они справятся», — сказал Яшин.

Теплов руководил Таллиннской Кесклиннаской русской гимназией с 2009 года.

#образование #увольнение #учителя
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
