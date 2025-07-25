На границе Камбоджи и Таиланда продолжились бои

Эскалация старого территориального спора привела к боевым столкновениям на границе Таиланда и Камбоджи. Свои дома в Таиланде покинули более 100 тыс. человек.

На границе Камбоджи и Таиланда в пятницу, 25 июля, второй день подряд продолжаются боевые столкновения с применением артиллерии, тяжелой техники и авиации. Территориальный конфликт между двумя странами, который тлеет десятилетия, резко обострился. Этому предшествовало решение Таиланда и Камбоджи понизить уровень дипломатических отношений и отозвать послов после того, как тайский военный наступил на противопехотную мину на спорной территории.

В четверг, 24 июля, на границе началась перестрелка. Стороны обвинили в ее начале друг друга. Бангкок заявил, что Камбоджа атаковала как военные, так и гражданские объекты с использованием тяжелой артиллерии. В ответ тайский истребитель F-16 наносил удары по целям в Камбодже.

Бои продолжились в пятницу. "Вооруженные силы Камбоджи вели непрерывный обстрел из тяжелого оружия, полевой артиллерии и реактивных установок залпового огня БМ-21 "Град"", - говорится в заявлении армии Таиланда. Тайские войска ответили "адекватным ответным огнем в соответствии с тактической обстановкой". "Обе армии продолжали использовать тяжелую артиллерию для обстрела позиций друг друга", - заявила представитель Минобороны Камбоджи.

В Минздраве Таиланда сообщили как минимум о 14 погибших в результате атак. Свои дома в приграничных регионах Таиланда уже покинули более 100 тысяч человек.