В крупной стране ЕС катастрофически расплодились клопы

Во Франции катастрофически расплодились постельные клопы. О всплеске случаев заражения сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на данные Союза экспертов по дезинсекции и Ассоциации специалистов по охране окружающей среды.

За последний год число случаев заражения жилья постельными клопами выросло вдвое. По данным на июнь, по всей стране было зафиксировано около 77 тысяч вызовов. При этом в начале года темпы распространения снижались: в январе число случаев заражения сократилось на 25 процентов. Прежде всего паразиты поражают районы с высокой текучестью населения и низким уровнем санитарной обработки. Рост обращений службы дезинсекции связывают с началом туристического сезона.

На засилье постельных клопов французы жалуются с осени 2023 года. Насекомых замечали в поездах и автобусах Парижа, а также в больницах, кинотеатрах и главном аэропорту города. Нашествие клопов пришлось на Олимпиаду 2024 года, когда Игры принимал Париж. Пассажиров, прилетающих из французской столицы, даже начали обыскивать с собакой — такие меры ввели в аэропорту Сеула.