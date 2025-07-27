День за днем от Москвы до окраин тысячелетней страны-агрессора z-СМИ манят читателя заголовками о страшной угрозе РФ. Источник – маленькая страна, которую «заполоняют ястребы НАТО». Фоном ясно звучит угроза, гремевшая перед вторжением в Украину. «В разведке раскрыли новый сценарий войны Запада против России»! «НАТО готовится задействовать Молдавию (ну разумеется, не Молдову) в конфликте с РФ! «НАТО хочет бросить молдаван в качестве пушечного мяса в атаку на Россию»! «В Госдуме считают, Молдавия готовится напасть на Приднестровье»! Их сотни. «Известия», «Москва 24», «Вечерний СПб», ТАСС и НТВ…

Кувалда над Россией

И все спешат за новостью на сайте СВР – «НАТО превращает Молдавию в новый военный таран против России». И повторяют фрагменты. Что ж, пресс-служба родила текст, полный истертых жестоким пользованием пропагандистских дыр. И пустило по рукам.

«Компрадорский режим Санду». «Лишь бы не прогнали от кормушки». «Людоедская слава Зеленского не дает любительнице гей-парадов и евроинтеграции покоя». «НАТО поможет партии Санду «Действие и солидарность» на парламентских выборах 28 сентября 2025 года». Ааа! Так вот оно про что! Про выборы! Z-политтехнологи и СМИ открыли фронт против молдаван. Начали операцию запугивания, дезинформации и сбивания с толку.

Черная тень над Молдовой

Сколько людей поразил и ранил этот массированный информудар, пока неизвестно. Но ясно, что били, как минимум, сразу по пяти целям.

Первая, очень важная, – массовый молдаванин. Избиратель. Его пугают – хочешь Санду и Европу, а будет тебе Украина! Бомба будет, шахед и "Орешник" с "Кинжалом". Моргнуть не успеешь – спалим. Хочешь сирены, руины и смерть? – голосуй за «Действие и солидарность». Хочешь сосать конфету Бабаева – за блок «Победа» Илана Шора, что собирает подписи за союзное государство Молдовы и РФ.

Вторая, даже более важная, – массовый россиянин. Его готовят к новой войне. С НАТО. Пусть готовится и ждет, когда из виноградных кущ полезет враг матерый. А лучше наш превентивный удар.

Третья – армия Молдовы. Она мала, а всё же есть. Пусть дрожат, готовясь к смерти или сдаче (Украина не научила, что люди бьются за свою страну). Пусть думает – зачем быть тараном и «пушечным мясом»? Может, сместить эту самую Санду?

Четвертая – власти Молдовы. Сдавайтесь, меняйте курс или готовьтесь к судьбе Киева. А лучше – предайте страну. Пустите солдата, чья нога вмиг превращает все в Россию. (Как в анекдоте советских времен о страшном оружии – ракете «Сызрань». Чем же оно страшно? А тем, что там, где она упадет, сразу возникает Сызрань.)

Пятая – НАТО, Штаты и ЕС. Мол, мы начеку и за врагами следим. Молдова – наша! Вписаться за нее вы можете. Но там – не украинцы. Воевать придется вам. А вам оно надо – губить чехов и французов за вино-орехи-абрикосы? Может, отдадите ее типа в аншлюс? А то-о-о…

Кампания устрашения – первый этап Кишиневской операции, подготовленной Кремлем.

А началось все еще в январе, вспомнит кто-то. «Царьград» писал – «Молдавия по-тихому готовится к войне с Россией». А «помочь решили шведы», грезящие реваншем за Полтаву.

С чего так решили писаки из-под малофевской кормы? Да вот – перевооружают там армию. «Санду явно старается поддержать Украину. В адрес Кремля регулярно отпускают нелестные высказывания, явно демонстрирующие курс молдавских властей».

Трепетных лапотников вечно язвят «нелестные высказывания». Из-за них они готовы растявкаться на всю Евразию. Стоит Трампу высечь Путина, что показала CNN и другие службы новостей, как шпана Останкинская вопит: «Да мы!.. Да мы!.. Да мы, если чо в рай, а вы сразу сдохнете!» – «Возомнили о себе, американцы? В чувство придите, скоты!» – не то учиним «радиоактивное цунами, а оно создаст пролив имени товарища Сталина!» «Сотрем с лица Земли!»

Это он – о США. С их мощнейшими в мире хозяйством и военным потенциалом. Но, похоже, зря эта мелочь выпендривается. Не так считают коллеги-темнилы. Пишут – «США занесли кувалду над Россией». О как! А тут – Молдова ей грозит. Но Кремль, как крякнул надысь малохольный «мыслитель», «каждым действием делает РФ великой», «расширяет ее суверенитет». И несмотря на молдавскую мощь, может расшириться до ЕС.

Про «молдавскую мощь» – не сарказм. Одно уральское издание всерьез заявляет – СВР «не исключает использования ее военного потенциала в войне с РФ». А потенциал там ой какой!

Убойный потенциал

Эксперты из Global Fire Power ставят армию Молдовы на 134 место в мире (из 145). Ее военный бюджет – 1,7 млрд долларов. Служат 8500 человек. Военных самолетов – три. Вертолетов – 2. Истребителей нет. Пушек – 67. БТР – 500.

ВС РФ в списке сильнейших армий вторые. Военный бюджет (по открытым данным) – 126 млрд долларов. Численность на 1,32 млн больше. Что же до прочего, чтоб не смеяться сейчас, читатель может чуть позже пройти по ссылке первой в этой части.

И возразить! Мол, это сейчас все так. А ну как модернизируют натовцы молдавскую армию! Перевооружат! Переобучат! Перезаточат аэродромы под авибазы. Да разместят там орду агрессоров! Да и двинут это все на наши рубежи!

Меж тем политики и военные стран НАТО говорят не об атаке на РФ, а об обороне от агрессии, которую считают вероятной в 2030-м. О том говорят и пишут в Париже, Берлине и Лондоне, а также в Праге, Варшаве и Балтии.

Ясно, страшилки с плацдармом НАТО в Молдове – смешнее (и опаснее), чем сравнение военных потенциалов superpower на Днестре и уязвимой РФ. Так ведь еще и нет у Молдовы с РФ общих рубежей. Да, Москва мечтает захватить часть Украины, граничащую с Молдовой, и держат в сепаратистском Приднестровье 1700 солдат. Плюс – огромные военные склады в Колбасне. И, как предупредил в июне премьер Молдавии Дорин Речан, РФ хочет ввести еще 10 тыс. А для того установить прокремлевское правительство.

Захарова на это ответила, что-де РФ не планирует увеличивать контингент. Но разве ее оправдания стоят даже грош? Кто забыл, как за пару дней до вторжения в Украину, она и толпа чиновников отрицали планы нападения? И как до того обслуга Кремля пыталась, манипулируя выборами, привести к власти в Киеве своих людей? Так почему в ее планах не быть Кишиневу?

Выборы? Или – переворот?

И вот, пока по словам СВР и z-СМИ, злобная НАТО «делает Молдавию годной для переброски войск к РФ» и готовит к «возможным боям», велит Кишиневу принять свои концепции ведения войны, шлет инструкторов и строит учебки, коварная Санду хочет, чтоб Запад на выборах поддержал партию «Действие и солидарность». А победив – отменить нейтралитет. Это Кремлю неприятно.

Там видят Молдову своей. Мечтают о дележе сфер влияния, исходя из тухлого блокового подхода, осмеянного еще Горбачевым. Считают своим и внутреннее дело суверенной страны – тему нейтралитета. Грезы о возрождении СССР и Варшавского пакта не дают покоя «стратегам» со Старой площади, Фрунзенской набережной и из Ясенева.

После провала попыток прихватить Армению, Сербию и Черногорию и потери в Украине миллиона человек безвозвратно очень хочется хотя бы что-то, да захватить. Молдова подходящий объект. Такое уже бывало. В феврале 2023-го Кишинев был полон людей в штатском с характерными стрижками, снимавшими стратегические достопримечательности. Тогда в Молдове стали уделять особое внимание безвизовым гостям с паспортами РФ.

А в октябре Санду заявила о раскрытии плана переворота. О чем и рассказала западным медиа. К операции были причастны РФ и ее ЧВК.

Операцию собирались начать с «протестов, направленных на свержение конституционного строя». «План включал въезд в Молдову граждан России… с целью сменить законное правительство на незаконное, контролируемое РФ», – заявила тогда президент Молдовы.

Фоном (и, возможно, частью) попытки силовой смены власти стали беспорядки, устроенные в марте 2023-го.

Тогда одной из беднейших и слабейших в военном отношении европейской стране удалось справиться со спровоцированной извне нестабильностью. А ноябре 2024-го Санду вновь стала президентом, с помощью голосов огромной молдавской диаспоры, одолев промосковского кандидата Стояногло и вызвав зубовный скрежет квасных московских ястребов.

«Мы доказали, что, объединившись, можем победить тех, кто хотел нас унизить. Молдова подверглась беспрецедентной атаке в истории Европы: грязные деньги, незаконный подкуп голосов, вмешательство преступных группировок…, внедрение ненависти и страха в обществе. Но народ объединился, и граждане победили».

Ответ Кремлю

Единение вокруг курса Санду, было и остается под вопросом. Глава оппозиционного блока «Победа» Илан Шор, вторя угрозам Москвы, назвал смену проевропейского вектора Санду «единственным спасением». А начальница промосковской партии «Сердце Молдовы» Ирина Влах грозила, что, победив, создаст «комиссию, для проверки использования административного ресурса, работы силовиков, финансирования и махинаций за рубежом».

Известно, в кризисных ситуациях ангажированные деятели дают обещания почем зря. Но прислушаться стоит. Когда агенты заграничной авторитарной власти обещают расследования, в случае проигрыша демократии, они могут кончится террором. Не исключена и попытка путча тех, кого усиленно обрабатывает московская пропаганда, с целью поставить перед тревожным, но ложным выбором – ЕС или война.

Тем временем в РФ стартовала огромная агиткампания против Санду. И эти фейки и угрозы слышат избиратели в Молдове. Политтехнологи и те, кого в 1990-х прозвали «жмейкеры», следуют тактике, о которой недавно в Петербурге проговорился Шор: «Неважно, за кого проголосуют люди, главное, чтобы не за Санду».

Демократия должна уметь защитить себя – писал когда-то Джон Кеннеди. И она это делает. ЦИК Молдовы отказался регистрировать антимолдавский и антиевропейский блок Шора «Победа».

Но прокремлевских аферистов сменили прокремлевские сталинисты – срочно возникшее объединение четырех промосковских партий, в которое вошли и Ирина Влах, и упомянутая выше, и бывшие президенты Владимир Воронин и Игорь Додон, и бывший премьер-министр Василе Тарлев. «Нацелены на кражу голосов», – прокомментировал их объединение представитель молдавского руководства.

Так что впереди – большая борьба. Устоит ли Молдова? Сторонникам ее европейского пути надо мобилизовать всю доступную поддержку. Успешно и жестко противостоять пропаганде и привлечь к этой работе лучших специалистов. Кстати, немало опытных профессионалов, отлично проявивших себя в этой сфере в России, Украине и Беларуси, сейчас работают на Ближнем Востоке и на Западе. Их помощь в достойном ответе на вызов может быть неоценима...