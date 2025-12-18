Некоторые государства поддержали репарационный кредит, так как пережили коммунизм. Об этом заявил премьер-министр Бельгии Барт де Вевер в интервью Politico.

Глава бельгийского правительства перечислил державы, выступающие «за» упомянутую инициативу. Среди них он назвал Латвию, Литву, Эстонию, Германия, Польша и Скандинавии.

«Чем ближе ты живешь к России и чем лучше помнишь, что на самом деле означает коммунизм, когда тебе приходится его пережить, тем сильнее мотивация сделать это… Это вполне понятно, и это не упрек», — сказал Барт де Вевер.

Политик подчеркнул, что упомянутые государства образовали «большой и влиятельный блок», к мнению которого склоняется Еврокомиссия. По словам премьера, главное — понять, «что скажет Европа».

Как сообщал bb.lv, вчера, 17 декабря под руководством президента Латвии Эдгара Ринкевича в Рижском замке состоялось заседание Совета национальной безопасности. Совет сошёлся во мнении, что крайне важно принять решение об использовании замороженных российских средств для поддержки Украины как важного шага в дальнейшем процессе.

Напомним, что в мире сейчас заморожено около 300 млрд долларов, принадлежащих РФ. В том числе 200 миллиардов хранятся в Бельгии.