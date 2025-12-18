Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Премьер Бельгии объяснил, почему Латвия требует конфисковать деньги России 14 5224

В мире
Дата публикации: 18.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Премьер Бельгии объяснил, почему Латвия требует конфисковать деньги России

Некоторые государства поддержали репарационный кредит, так как пережили коммунизм. Об этом заявил премьер-министр Бельгии Барт де Вевер в интервью Politico.

Глава бельгийского правительства перечислил державы, выступающие «за» упомянутую инициативу. Среди них он назвал Латвию, Литву, Эстонию, Германия, Польша и Скандинавии.

«Чем ближе ты живешь к России и чем лучше помнишь, что на самом деле означает коммунизм, когда тебе приходится его пережить, тем сильнее мотивация сделать это… Это вполне понятно, и это не упрек», — сказал Барт де Вевер.

Политик подчеркнул, что упомянутые государства образовали «большой и влиятельный блок», к мнению которого склоняется Еврокомиссия. По словам премьера, главное — понять, «что скажет Европа».

Как сообщал bb.lv, вчера, 17 декабря под руководством президента Латвии Эдгара Ринкевича в Рижском замке состоялось заседание Совета национальной безопасности. Совет сошёлся во мнении, что крайне важно принять решение об использовании замороженных российских средств для поддержки Украины как важного шага в дальнейшем процессе.

Напомним, что в мире сейчас заморожено около 300 млрд долларов, принадлежащих РФ. В том числе 200 миллиардов хранятся в Бельгии.

×
Читайте нас также:
#Украина #Латвия #Европа #геополитика #Бельгия #коммунизм #Россия #политика
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
11
1
3
7
0
4

Оставить комментарий

(14)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Рыболовецкое судно в море
Изображение к статье: Дантист
Изображение к статье: авианосец США
Изображение к статье: Военные развертывают ракету "Искандер"

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Герб старинного города на стене башни. Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно
Изображение к статье: Святой Николай
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Коллекционная монета "Венок невесты"
Наша Латвия
Изображение к статье: Герб старинного города на стене башни. Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео