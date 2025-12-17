Сегодня, 17 декабря под руководством президента Латвии Эдгара Ринкевича в Рижском замке состоялось заседание Совета национальной безопасности, сообщили bb.lv в канцелярии президента.

На заседании были обсуждены актуальные международные события, связанные с усилиями по достижению справедливого и устойчивого мира в Украине, дипломатические переговоры лидеров США, Украины и Европы в различных форматах, в том числе работа над разработкой гарантий безопасности для Украины.

Латвийский Совет сошёлся во мнении, что на заседании Совета Европейского союза 18–19 декабря крайне важно принять решение об использовании замороженных российских средств для поддержки Украины как важного шага в дальнейшем процессе.

Напомним, что в мире сейчас заморожено около 300 млрд долларов, принадлежащих РФ. В том числе 200 миллиардов хранятся в Бельгии.

Совет национальной безопасности также заслушал отчёт о военном укреплении восточной границы Латвии. В ходе рассмотрения этого вопроса были также заслушаны командующий Национальными вооружёнными силами генерал-майор Каспарс Пуданc, а также начальник Государственной пограничной охраны генерал Гунтис Пуятс.

Совет оценил достигнутый на данный момент прогресс и вызовы при реализации мер противомобильности в рамках укрепления Балтийской линии обороны, а также дальнейшие шаги, межведомственное сотрудничество и коммуникацию с общественностью в восточных приграничных районах.

На заседании Совета национальной безопасности были заслушаны доклады государственных органов безопасности о текущей ситуации.