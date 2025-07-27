Мир пошел на конфликт: Латвия пытается выжить во все более агрессивной внешней среде

С каждым годом планета Земля становится все менее спокойным местом. Войны и внутренние конфликты делают жизнь людей все более опасной. Латвия же, по мнению исследователей, за минувший год стала более безопасным местом для проживания. Как такое оказалось возможным?

Внутренние и внешние факторы

Недавно опубликованный «Глобальный индекс миролюбия» (Global Peace Index - GPI) за 2025 год – это рейтинг, разработанный социологами и экономистами из международной группы экспертов Института мира совместно с Центром мира и изучения конфликтов Сиднейского университета, характеризующий, по их мнению, уровень безопасности проживания в странах и регионах.

Впервые данный индекс был рассчитан в мае 2007 года. Было заявлено, что индекс является первой попыткой ранжирования стран всего мира по безопасности проживания.

Индекс учитывает как внутренние факторы – например, уровень насилия в стране и преступность, так и внешние – международные отношения страны, расходы на военные нужды и другие параметры. Берутся в расчет уровень тяжких преступлений в стране, количество заключенных, количество военнослужащих, уровень уважения прав человека, процент беженцев от общей численности населения, степень недоверия между гражданами, импорт обычных видов оружия, возможность террористических актов и так далее. Всего учитывается 23 параметра.

Все хуже и хуже

Согласно данным «Глобального индекса миролюбия» за 2025 год, уровень миролюбия в мире продолжает снижаться. Все больше стран усиливают свою милитаризацию на фоне нарастающей геополитической напряженности, увеличения числа вооруженных конфликтов, распада традиционных союзов и роста экономической нестабильности.

В настоящее время в мире насчитывается 59 активных государственных конфликтов – это самый высокий показатель со времен Второй мировой войны и на три конфликта больше, чем в прошлом году.

Эффективность разрешения конфликтов также достигла самого низкого уровня за последние 50 лет. Доля конфликтов, завершившихся решительной победой одной из сторон, сократилась с 49% в 1970-х годах до 9% в 2010-х, а доля конфликтов, закончившихся мирными соглашениями, упала с 23% до 4% за тот же период.

Конфликты также становятся все более интернационализированными, что затрудняет их разрешение: 78 стран участвуют в вооруженных конфликтах за пределами своей территории. Эта вовлеченность усиливается из-за геополитической фрагментации, обострения конкуренции между крупными державами и роста влияния государств среднего уровня, которые становятся более активными в своих регионах.

Почти двадцатилетняя тенденция к снижению уровня милитаризации также развернулась в обратную сторону: за последние два года в 106 странах зафиксировано ухудшение показателей по критерию милитаризации.

В целом средний уровень миролюбия стран снизился на 0,36 пункта. Это уже шестой год подряд, когда глобальный уровень миролюбия продолжает ухудшаться. Улучшения отмечены в 74 странах, ухудшения – в 87.

На сегодняшний день 97 стран в мире стали менее миролюбивыми по сравнению с тем, какими они были на момент запуска индекса в 2007 году. За это время средний балл стран ухудшился на 5,4%. Из 163 стран, охваченных индексом, в 94 наблюдалось ухудшение показателей, в 66 – улучшение, а в одной стране изменений не зафиксировано. Из 23 показателей, используемых в GPI, за период с 2007-го по 2023 год ухудшились 17, а улучшились лишь 7.

Милитаризация идет в рост

Латвии за год, однако, удалось в рейтинге подняться, причем сразу на пять мест. Теперь она занимает 22-е место в мире, разделяя его с Литвой. Эстония идет следом – она на 24-м месте, причем за последний год страна опустилась на два места.

Такое место Латвии в мировом рейтинге, охватывающем 163 страны мира, конечно, следует признать очень высоким. Но как это удалось стране, которая резко наращивает расходы на оборону? Они заявлены в объеме 3,65% от ВВП в 2025 году с перспективой роста в ближайшие годы до 5%. Это отражает рост милитаризации, что обычно ухудшает GPI. Однако положительные сдвиги в сфере внутренней безопасности и правопорядка оказали более сильный эффект на общее улучшение позиции Латвии. Несмотря на рост милитаризации, Латвия улучшила свой рейтинг благодаря прогрессу в обеспечении безопасности общества и укреплении правовых институтов. Эти положительные изменения перевесили негатив от возросших военных расходов, позволив стране подняться в индексе.

Ничего удивительного

Dreamstime

Первые десять мест в рейтинге (в порядке убывания) занимают такие страны: Исландия, Ирландия, Новая Зеландия (поднялась на 2 позиции), Австрия (опустилась на 1 позицию), Швейцария (опустилась на 1 позицию), Сингапур, Португалия (поднялась на 1 позицию), Дания (опустилась на 1 позицию), Словения, Финляндия.

Последние десять мест у этих стран (в порядке убывания): Мали (опустилась на 1 позицию), Израиль, Южный Судан (поднялся на 2 позиции), Сирия (опустилась на 1 позицию), Афганистан (поднялся на 2 позиции), Йемен (поднялся на 3 позиции), Демократическая Республика Конго (опустилась на 3 позиции), Судан (поднялся на 2 позиции), Украина (опустилась на 3 позиции), Россия.

Как видим, последние два места занимают Украина (162-е) и Россия (163-е). Удивляться тут, конечно, нечему: страны ведут самую масштабную и самую кровопролитную войну после окончания Второй мировой.

Оборонная проблема Европы

Анализируя ситуацию с безопасностью в Европе, авторы исследования делают весьма печальные для нее выводы.

«Многие европейские страны увеличивают военные расходы в ответ на войну в Украине. Однако сама по себе величина этих расходов не является наиболее острой проблемой, – говорится в исследовании. – Европа сталкивается с ростом социального напряжения и снижением доверия к государственным институтам. Перераспределение бюджетных средств с занятости, здравоохранения и образования в пользу обороны повышает риск дальнейшего обострения этого напряжения».

Это то, что ждет и Латвию. Вернее так – уже дождались. При таком темпе роста расходов на оборону и безопасность, который задали сами себе латвийские власти, им приходится жертвовать всеми остальными приоритетами. Среди них и здравоохранение, и образование, и все остальное. Госбюджет на 2026 год именно в таком направлении и формируется, и вряд ли стоит сомневаться, что и последующие госбюджеты будут примерно такими же.

Между тем эксперты полагают, что настоящая оборонная проблема Европы заключается в отсутствии интеграции, а не в нехватке средств на оборону. «Несмотря на то, что в совокупности Европа значительно превосходит Россию, ее вооруженные силы страдают от раздробленности. Текущие военные расходы Европы почти в четыре раза превышают российские, однако ее совокупный военный потенциал лишь на треть выше. Без единой стратегической концепции и системы командования, способной управлять интегрированными военными возможностями, оборонный потенциал Европы останется нераскрытым. На данном этапе приоритетной задачей является не столько увеличение абсолютных военных расходов, сколько повышение эффективности и уровня интеграции вооруженных сил», – говорится в исследовании.

Разбежались по национальным квартирам

Эксперты также особо подчеркивают роль «геополитической фрагментации», которая в последние годы значительно усилилась. Это особенно заметно по индикатору отношений между соседними государствами, который с 2008 года существенно ухудшился: в 59 странах отношения с соседями стали хуже, и только в 19 улучшились.

Как это верно для Латвии! Из четырех соседей с двумя у ЛР отношения теперь хуже некуда. Данные соседи, конечно, тоже приложили к этому руку, но факт остается фактом.

В мире также наблюдается заметное сокращение глобальной интеграции в сферах экономики, торговли, дипломатии и военного сотрудничества. Эти показатели стабильно снижаются с момента глобального финансового кризиса 2008 года.

Рост благосостояния во многих странах обеспечивает им экономическую мощь для расширения международного влияния, особенно в пределах своих регионов, в то время как большинство западных держав сталкиваются с экономическими трудностями. Каким образом развернется эта смена баланса сил и как она повлияет на конфликты, еще предстоит увидеть.

Все против всех

Экономическое воздействие насилия на мировую экономику в 2024 году составило 19,97 трлн долларов по паритету покупательной способности (ППС). Эта сумма эквивалентна 11,6% от общего объема мировой экономической активности (глобального валового продукта), или 2446 долларов на человека. Более 74% этой суммы приходится на военные расходы и внутреннюю безопасность, при этом только военные расходы составили 9 трлн долларов по ППС за последний год.

Доля мировой торговли в глобальном ВВП за последнее десятилетие остается на одном уровне – около 60%, в то время как количество ограничительных торговых мер достигло более 3000 в 2023 году, что почти втрое больше, чем в 2019-м.

Ученые полагают, что мир вступает в эпоху «глобальной фрагментации власти». Число стран, имеющих существенное влияние на другие государства, достигло 34 по сравнению с шестью в 1970-х. Притом США и Китай достигли или близки к пределам своего влияния. Так, общий долг Китая, по оценкам, составляет около 300% от ВВП, а также имеются признаки крупного пузыря активов, что вызывает параллели с экономическим положением Японии в конце 1980-х годов. В США тоже полным-полно внутренних проблем. В итоге все больше власти будет переходить к растущим экономикам среднего уровня. Стабильности от этого, как мы понимаем, больше не станет.