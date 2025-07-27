Войска РФ привыкли воевать в холодное время года.
Держать эту угрозу в «горячем» состоянии выгодно практически всем.
"Тема угрозы войны России с Европой, совсем недавно глубоко маргинальная и абсолютно невероятная, постепенно превращается в практически неотвратимую угрозу", - утверждает телеграм-канал "Кремлевский безбашенник".
И есть опасность ее превращения в самосбывающееся пророчество, как это произошло в случае с Украиной.
Держать эту угрозу в «горячем» состоянии выгодно практически всем геополитическим и прочим игрокам:
-Европе - для объяснения необходимости перехода к «пушкам вместо масла», с сокращением социальных расходов в пользу военных, резким увеличением численности армий стран Евросоюза, а также ограничений, вводимых против «пророссийских сил»;
-США - для мотивирования европейских союзников по НАТО по повышению военных расходов до 5% и массовых закупок американской военной техники;
-Китаю – для отвлечения ресурсов и военных сил США на европейский ТВД и недопущения их концентрации в Азиатско-Тихоокеанском регионе, расширения закупок товаров «двойного назначения», в первую очередь, БПЛА и их комплектующих и редкоземельных материалов, а также утраты Европой конкурентоспособности;
-России – для оказания давления на Запад с требованием прекратить поддержку Киева и оставить его в сфере влияния Москвы;
-Украине – для аргументации о «щите Европы», чтобы обосновать увеличение военной и финансовой помощи ЕС.
И это еще далеко не все интересы, и далеко не всех игроков, заинтересованных в европейском конфликте. Есть еще и Турция, Иран, монархии Залива и прочая, и прочая, и прочая…
Поэтому, как бы ни опасен был бы подобный конфликт для потенциальных участников, вероятность его начала с каждым днем становится все выше, что отмечают наиболее информированные аналитики…"
