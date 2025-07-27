Baltijas balss logotype

Война России и Европы: как невероятное делается неотвратимым

В мире
27.07.2025
"Тема угрозы войны России с Европой, совсем недавно глубоко маргинальная и абсолютно невероятная, постепенно превращается в практически неотвратимую угрозу", - утверждает телеграм-канал "Кремлевский безбашенник".

И есть опасность ее превращения в самосбывающееся пророчество, как это произошло в случае с Украиной.

Держать эту угрозу в «горячем» состоянии выгодно практически всем геополитическим и прочим игрокам:

-Европе - для объяснения необходимости перехода к «пушкам вместо масла», с сокращением социальных расходов в пользу военных, резким увеличением численности армий стран Евросоюза, а также ограничений, вводимых против «пророссийских сил»;

-США - для мотивирования европейских союзников по НАТО по повышению военных расходов до 5% и массовых закупок американской военной техники;

-Китаю – для отвлечения ресурсов и военных сил США на европейский ТВД и недопущения их концентрации в Азиатско-Тихоокеанском регионе, расширения закупок товаров «двойного назначения», в первую очередь, БПЛА и их комплектующих и редкоземельных материалов, а также утраты Европой конкурентоспособности;

-России – для оказания давления на Запад с требованием прекратить поддержку Киева и оставить его в сфере влияния Москвы;

-Украине – для аргументации о «щите Европы», чтобы обосновать увеличение военной и финансовой помощи ЕС.

32s24243.jpg

И это еще далеко не все интересы, и далеко не всех игроков, заинтересованных в европейском конфликте. Есть еще и Турция, Иран, монархии Залива и прочая, и прочая, и прочая…

Поэтому, как бы ни опасен был бы подобный конфликт для потенциальных участников, вероятность его начала с каждым днем становится все выше, что отмечают наиболее информированные аналитики…"

