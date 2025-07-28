Канцлер Германии Фридрих Мерц пообещал превратить ее в самую мощную военную державу Европы. Но для этого Бундесверу необходимо нарастить численность вооруженных сил, которые до сих пор только сокращались. В Берлине подготовили план, который должен убедить 18-летних граждан записываться в армию.

Непривлекательность военной службы не только в Германии, но и в других странах во многом объясняется тем, что молодые люди рассматривают ее просто как один из видов трудовой деятельности. При этом с не очень конкурентным заработком, ограниченными навыками и неопределенными перспективами. В рамках плана, который будет вынесен на рассмотрение правительства в конце августа, власти Германии намерены предложить привлекательную зарплату, гибкость в прохождении службы и приобретении новых знаний, сообщает Financial Times со ссылкой на правительственных чиновников.

В рамках существующей добровольной программы Министерство обороны надеется заполнить в этом году 15 тысяч мест, но затем численность нужно будет наращивать. Новая схема должна помочь ежегодно увеличивать число поступающих на службу юношей и девушек на 3-5 тысяч. К 2031 году поставлена цель достичь уровня в 40 тысяч человек.

Бундесвер хочет нарастить численность профессиональной армии с нынешних 182 тысяч до 260 тысяч к 2035 году. Также необходимо увеличить количество резервистов, которые могут быть призваны в случае военных действий, с 60 до 200 тысяч человек. Основная задача как раз связана с пополнением резервов за счет автоматического включения в них добровольцев после окончания службы.

Развязанная Владимиром Путиным война в Украине породила в Германии дебаты о том, стоит ли возвращаться к обязательному призыву, отмененному в 2011 году. В итоге министр обороны Борис Писториус выбрал схему добровольного набора по аналогии со шведской, которую многие военные эксперты считают образцовой.

В случае одобрения законопроекта с 2026 года примерно 300 тысяч молодых людей по исполнении 18 лет должны будут заполнять анкету с целью оценить их пригодность, готовность и желание служить в вооруженных силах. Девушки могут это сделать добровольно. Но, в отличие от Швеции, где власти по итогам анкетирования выбирают, кого из молодых людей призвать в армию, в Германии предлагается брать только тех, кто сам хочет пройти военную службу.

По словам людей, знакомых с планом, добровольцам хотят предложить месячную зарплату около 2000 евро после уплаты налогов, возможность получить новые навыки и квалификацию, субсидию на получение водительских прав, пройти языковые курсы.