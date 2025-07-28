Baltijas balss logotype

Дойче зольдатен: Мерц посылает тинейджеров в бундесвер 1 476

В мире
Дата публикации: 28.07.2025
BB.LV
Германская армия имеет богатые традиции работы с молодежью.

Германская армия имеет богатые традиции работы с молодежью.

Численность армии должна достичь 260 тысяч к 2035 году.

Канцлер Германии Фридрих Мерц пообещал превратить ее в самую мощную военную державу Европы. Но для этого Бундесверу необходимо нарастить численность вооруженных сил, которые до сих пор только сокращались. В Берлине подготовили план, который должен убедить 18-летних граждан записываться в армию.

Непривлекательность военной службы не только в Германии, но и в других странах во многом объясняется тем, что молодые люди рассматривают ее просто как один из видов трудовой деятельности. При этом с не очень конкурентным заработком, ограниченными навыками и неопределенными перспективами. В рамках плана, который будет вынесен на рассмотрение правительства в конце августа, власти Германии намерены предложить привлекательную зарплату, гибкость в прохождении службы и приобретении новых знаний, сообщает Financial Times со ссылкой на правительственных чиновников.

В рамках существующей добровольной программы Министерство обороны надеется заполнить в этом году 15 тысяч мест, но затем численность нужно будет наращивать. Новая схема должна помочь ежегодно увеличивать число поступающих на службу юношей и девушек на 3-5 тысяч. К 2031 году поставлена цель достичь уровня в 40 тысяч человек.

Бундесвер хочет нарастить численность профессиональной армии с нынешних 182 тысяч до 260 тысяч к 2035 году. Также необходимо увеличить количество резервистов, которые могут быть призваны в случае военных действий, с 60 до 200 тысяч человек. Основная задача как раз связана с пополнением резервов за счет автоматического включения в них добровольцев после окончания службы.

Развязанная Владимиром Путиным война в Украине породила в Германии дебаты о том, стоит ли возвращаться к обязательному призыву, отмененному в 2011 году. В итоге министр обороны Борис Писториус выбрал схему добровольного набора по аналогии со шведской, которую многие военные эксперты считают образцовой.

В случае одобрения законопроекта с 2026 года примерно 300 тысяч молодых людей по исполнении 18 лет должны будут заполнять анкету с целью оценить их пригодность, готовность и желание служить в вооруженных силах. Девушки могут это сделать добровольно. Но, в отличие от Швеции, где власти по итогам анкетирования выбирают, кого из молодых людей призвать в армию, в Германии предлагается брать только тех, кто сам хочет пройти военную службу.

По словам людей, знакомых с планом, добровольцам хотят предложить месячную зарплату около 2000 евро после уплаты налогов, возможность получить новые навыки и квалификацию, субсидию на получение водительских прав, пройти языковые курсы.

Читайте нас также:
#германия
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • Е
    Ехидный
    28-го июля

    история циклична - новый "гитлерюегд"!!!только для бундесов тогда кончилось как-то не очень !!!!

    9
    3

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

В Синьцзяне все спокойно, уверен Китай - а ООН сомневается
Традиционная жизнь малых народов, Иконка видео
ABC возобновит шоу Джимми Киммела
ABC возобновит шоу Джимми Киммела
Из-за дронов были закрыты аэропорты Копенгагена и Осло
Из-за дронов были закрыты аэропорты Копенгагена и Осло
Будем сбивать нарушителей воздушного пространства - Туск
Будем сбивать нарушителей воздушного пространства - Туск
Глава МИД Британии заявила о готовности к прямой конфронтации с Россией
Глава МИД Британии заявила о готовности к прямой конфронтации с Россией 1 400
Как посмели? Ушедшая из России Zara вернулась в страну через местную сеть
Как посмели? Ушедшая из России Zara вернулась в страну через местную сеть 419
Нейтральная страна поучаствует в военных учениях НАТО
Нейтральная страна поучаствует в военных учениях НАТО 310
Макрон раскрыл планы Европы на энергоносители из России
Макрон раскрыл планы Европы на энергоносители из России 449

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Латвии 100 тысяч человек вынуждены работать на двух работах
Наша Латвия
В Латвии 100 тысяч человек вынуждены работать на двух работах 19
Институты ЕС - это и слабость, и сила. Иконка видео
Бизнес
1
Глава ЕЦБ Кристин Лагард: экономика еврозоны чувствует себя хорошо 1 20
«Мадонна возвращается с новым альбомом: релиз запланирован на 2026 год»
Люблю!
«Мадонна возвращается с новым альбомом: релиз запланирован на 2026 год» 31
Лучше чернослива: названа ягода, которая эффективнее всего очищает желудок
Дом и сад
Лучше чернослива: названа ягода, которая эффективнее всего очищает желудок 40
Ученые раскрыли простой, но эффективный способ контроля над кровяным давлением
Дом и сад
Ученые раскрыли простой, но эффективный способ контроля над кровяным давлением 38
Беременность ускорила свадьбу? СМИ сообщили о возможном пополнении в семье Роналду
Люблю!
Беременность ускорила свадьбу? СМИ сообщили о возможном пополнении в семье Роналду 54
В Латвии 100 тысяч человек вынуждены работать на двух работах
Наша Латвия
В Латвии 100 тысяч человек вынуждены работать на двух работах 19
Институты ЕС - это и слабость, и сила. Иконка видео
Бизнес
1
Глава ЕЦБ Кристин Лагард: экономика еврозоны чувствует себя хорошо 1 20
«Мадонна возвращается с новым альбомом: релиз запланирован на 2026 год»
Люблю!
«Мадонна возвращается с новым альбомом: релиз запланирован на 2026 год» 31

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео