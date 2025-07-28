Министр обороны Литвы Довиле Шакалене говорит, что пока неясно, какой именно тип беспилотного летательного аппарата (БПЛА) залетел в Литву в понедельник утром, но подчеркивает, что вероятность подобных инцидентов в настоящее время возросла.

«Я только что разговаривала с министром внутренних дел и главнокомандующим Вооружёнными силами. Информация в настоящее время проверяется. Хотим отметить, что сегодня как раз благоприятная погода для метеозондов, которые, как известно, используют контрабандисты для перевозки своих грузов. Пока невозможно точно сказать, какой это объект или объекты», — сообщила Шакалене радио LRT.

Как следует из сообщений, отправленных на телефоны части жителей страны, неопознанный тип летательного аппарата прилетел в страну рано утром в понедельник.

«Жителям, заметившим упавший беспилотник, настоятельно рекомендуется не приближаться к нему и немедленно сообщать об этом в полицию», — говорится в сообщении.

По данным Национального центра управления кризисами, местные жители, заметившие дрон, сообщили, что дрон, возможно, прилетел из Беларуси. Он был замечен на высоте около 200 метров, последний раз его видели недалеко от Вильнюса.

Дрон не помешал полётам в стране

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА), вторгшийся в Литву из Беларуси в понедельник утром, не нарушил полёты в стране, сообщила BNS компания по управлению воздушным движением Oro navigacija.

«Полёты выполняются в обычном режиме», — сообщила BNS представитель компании Ингрида Даугирде.

Как сообщает BNS, в понедельник утром на телефоны жителей были отправлены информационные сообщения о влетевшем в Литву дроне.

Это второй случай в текущем месяце, когда было зафиксировано, что БПЛА залетел из Беларуси в Литву.

Власти заподозрили «Шахед»

Как сообщало агентство BNS, когда 10 июля беспилотник влетел на территорию Литвы, власти сначала заподозрили, что воздушное пространство пересёк беспилотника «Шахед», который Россия использует в войне против Украины. Однако позже выяснилось, что пересекший литовскую границу беспилотник был российским дроном «Гербера», визуально похожим на «Шахеда» и предназначенным для обмана систем ПВО.

«Что касается «Герберы», то нет никаких данных, даже полученных позднее, о том, что это была преднамеренная акция. В принципе, учитывая, что украинская оборона предпринимает достаточные меры, чтобы сбивать дроны, предназначенных для перегрузки их систем ПВО, они, конечно же, настолько введены в заблуждение, что могут заблудиться где угодно», — пояснила министр.

«На самом деле, на данный момент вероятность подобных инцидентов повышена», — добавила она.