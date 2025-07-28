Baltijas balss logotype

Снова дрон над Литвой: власти не исключают провокацию из Беларуси 3 3880

В мире
Дата публикации: 28.07.2025
LETA

Министр обороны Литвы Довиле Шакалене говорит, что пока неясно, какой именно тип беспилотного летательного аппарата (БПЛА) залетел в Литву в понедельник утром, но подчеркивает, что вероятность подобных инцидентов в настоящее время возросла.

«Я только что разговаривала с министром внутренних дел и главнокомандующим Вооружёнными силами. Информация в настоящее время проверяется. Хотим отметить, что сегодня как раз благоприятная погода для метеозондов, которые, как известно, используют контрабандисты для перевозки своих грузов. Пока невозможно точно сказать, какой это объект или объекты», — сообщила Шакалене радио LRT.

Как следует из сообщений, отправленных на телефоны части жителей страны, неопознанный тип летательного аппарата прилетел в страну рано утром в понедельник.

«Жителям, заметившим упавший беспилотник, настоятельно рекомендуется не приближаться к нему и немедленно сообщать об этом в полицию», — говорится в сообщении.

По данным Национального центра управления кризисами, местные жители, заметившие дрон, сообщили, что дрон, возможно, прилетел из Беларуси. Он был замечен на высоте около 200 метров, последний раз его видели недалеко от Вильнюса.

Дрон не помешал полётам в стране

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА), вторгшийся в Литву из Беларуси в понедельник утром, не нарушил полёты в стране, сообщила BNS компания по управлению воздушным движением Oro navigacija.

«Полёты выполняются в обычном режиме», — сообщила BNS представитель компании Ингрида Даугирде.

Как сообщает BNS, в понедельник утром на телефоны жителей были отправлены информационные сообщения о влетевшем в Литву дроне.

Это второй случай в текущем месяце, когда было зафиксировано, что БПЛА залетел из Беларуси в Литву.

Власти заподозрили «Шахед»

Как сообщало агентство BNS, когда 10 июля беспилотник влетел на территорию Литвы, власти сначала заподозрили, что воздушное пространство пересёк беспилотника «Шахед», который Россия использует в войне против Украины. Однако позже выяснилось, что пересекший литовскую границу беспилотник был российским дроном «Гербера», визуально похожим на «Шахеда» и предназначенным для обмана систем ПВО.

«Что касается «Герберы», то нет никаких данных, даже полученных позднее, о том, что это была преднамеренная акция. В принципе, учитывая, что украинская оборона предпринимает достаточные меры, чтобы сбивать дроны, предназначенных для перегрузки их систем ПВО, они, конечно же, настолько введены в заблуждение, что могут заблудиться где угодно», — пояснила министр.

«На самом деле, на данный момент вероятность подобных инцидентов повышена», — добавила она.

Читайте нас также:
#литва #дроны
8
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(3)
  • ЯО
    Яшка Одесский
    29-го июля

    Да это шЛанга решила смотаться за инструкциями на свою настоящую родину, вместо метлы снабдила дрон, да малость не туда залетела...

    7
    2
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    29-го июля

    Однако СТРАШНО аж жуть?

    7
    2
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    28-го июля

    предполагаю- атаки на севере-запад России из 1 -из Польши через Прибалтику 2 - из Латвии 3 - Эстония(определены 2 точки старта) 4- спящие ячейки в самой рф

    7
    2
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

В Синьцзяне все спокойно, уверен Китай - а ООН сомневается
Традиционная жизнь малых народов, Иконка видео
ABC возобновит шоу Джимми Киммела
ABC возобновит шоу Джимми Киммела
Из-за дронов были закрыты аэропорты Копенгагена и Осло
Из-за дронов были закрыты аэропорты Копенгагена и Осло
Будем сбивать нарушителей воздушного пространства - Туск
Будем сбивать нарушителей воздушного пространства - Туск
Глава МИД Британии заявила о готовности к прямой конфронтации с Россией
Глава МИД Британии заявила о готовности к прямой конфронтации с Россией 1 400
Как посмели? Ушедшая из России Zara вернулась в страну через местную сеть
Как посмели? Ушедшая из России Zara вернулась в страну через местную сеть 419
Нейтральная страна поучаствует в военных учениях НАТО
Нейтральная страна поучаствует в военных учениях НАТО 310
Макрон раскрыл планы Европы на энергоносители из России
Макрон раскрыл планы Европы на энергоносители из России 449

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Латвии 100 тысяч человек вынуждены работать на двух работах
Наша Латвия
В Латвии 100 тысяч человек вынуждены работать на двух работах 20
Институты ЕС - это и слабость, и сила. Иконка видео
Бизнес
1
Глава ЕЦБ Кристин Лагард: экономика еврозоны чувствует себя хорошо 1 21
«Мадонна возвращается с новым альбомом: релиз запланирован на 2026 год»
Люблю!
«Мадонна возвращается с новым альбомом: релиз запланирован на 2026 год» 32
Лучше чернослива: названа ягода, которая эффективнее всего очищает желудок
Дом и сад
Лучше чернослива: названа ягода, которая эффективнее всего очищает желудок 40
Ученые раскрыли простой, но эффективный способ контроля над кровяным давлением
Дом и сад
Ученые раскрыли простой, но эффективный способ контроля над кровяным давлением 38
Беременность ускорила свадьбу? СМИ сообщили о возможном пополнении в семье Роналду
Люблю!
Беременность ускорила свадьбу? СМИ сообщили о возможном пополнении в семье Роналду 54
В Латвии 100 тысяч человек вынуждены работать на двух работах
Наша Латвия
В Латвии 100 тысяч человек вынуждены работать на двух работах 20
Институты ЕС - это и слабость, и сила. Иконка видео
Бизнес
1
Глава ЕЦБ Кристин Лагард: экономика еврозоны чувствует себя хорошо 1 21
«Мадонна возвращается с новым альбомом: релиз запланирован на 2026 год»
Люблю!
«Мадонна возвращается с новым альбомом: релиз запланирован на 2026 год» 32

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео