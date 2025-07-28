Трамп больше не заинтересован в переговорах с Путиным

Президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос журналистов о том, может ли личная встреча с российским диктатором Владимиром Путиным пойти на пользу отношениям между лидерами и способствовать достижению перемирия в Украине, заявил, что больше не заинтересован в переговорах, пишет LETA со ссылкой на BBC.

«Я больше не заинтересован в переговорах», — сказал президент США.

Трамп пояснил, что уже неоднократно разговаривал с Путиным, однако даже после этих разговоров Россия продолжает нападать на Украину.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в понедельник, общаясь с журналистами, не исключил возможности встречи Путина и Трампа в сентябре в Китае.

Путин в начале сентября посетит Китай, чтобы принять участие в празднованиях по случаю 80-й годовщины окончания Второй мировой войны.

«Никакая серьёзная подготовка к встрече [Путина и Трампа] не ведётся, поскольку нет согласованных контактов», — сказал пресс-секретарь в ответ на вопрос журналистов о возможной встрече лидеров России и США.

«Если случится так, что президент США решит посетить Китай в те же даты, тогда, конечно, теоретически исключать такую встречу нельзя, если лидеры государств окажутся в одном городе», — добавил Песков.

Трамп и Путин в этом году уже несколько раз общались по телефону, но лично пока не встречались.

В конце прошлой недели президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что намерен приложить усилия для организации в Стамбуле встречи лидеров России и США, на которой будет обсуждаться урегулирование войны в Украине.

Трамп обещает сократить отведённый Путину срок до 10–12 дней

Президент США Дональд Трамп пообещал сократить до 10–12 дней срок в 50 дней, который он ранее отвёл российскому президенту Владимиру Путину для достижения соглашения о прекращении войны в Украине, пишет LETA со ссылкой на BBC.

«Я думаю, это будет 10–12 дней, начиная с сегодняшнего дня», — заявил Трамп.

Он добавил, что был очень щедр по отношению к Путину, предоставив ему 50 дней.

«Я очень разочарован в президенте Владимире Путине», — цитирует Трампа агентство Reuters.

«Я сокращу срок в 50 дней, который ему дал, до меньшего числа», — добавил он.

14 июля Трамп предупредил Россию, что введёт 100% импортные пошлины для торговых партнёров Москвы, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении войны в Украине.

В настоящее время Трамп находится с визитом в Шотландии. Сегодня он встречается с премьер-министром Великобритании Кииром Стармером.