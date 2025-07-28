Baltijas balss logotype

Трамп больше не заинтересован в переговорах с Путиным 5 920

В мире
Дата публикации: 28.07.2025
BB.LV
Трамп больше не заинтересован в переговорах с Путиным
ФОТО: пресс-фото

Президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос журналистов о том, может ли личная встреча с российским диктатором Владимиром Путиным пойти на пользу отношениям между лидерами и способствовать достижению перемирия в Украине, заявил, что больше не заинтересован в переговорах, пишет LETA со ссылкой на BBC.

«Я больше не заинтересован в переговорах», — сказал президент США.

Трамп пояснил, что уже неоднократно разговаривал с Путиным, однако даже после этих разговоров Россия продолжает нападать на Украину.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в понедельник, общаясь с журналистами, не исключил возможности встречи Путина и Трампа в сентябре в Китае.

Путин в начале сентября посетит Китай, чтобы принять участие в празднованиях по случаю 80-й годовщины окончания Второй мировой войны.

«Никакая серьёзная подготовка к встрече [Путина и Трампа] не ведётся, поскольку нет согласованных контактов», — сказал пресс-секретарь в ответ на вопрос журналистов о возможной встрече лидеров России и США.

«Если случится так, что президент США решит посетить Китай в те же даты, тогда, конечно, теоретически исключать такую встречу нельзя, если лидеры государств окажутся в одном городе», — добавил Песков.

Трамп и Путин в этом году уже несколько раз общались по телефону, но лично пока не встречались.

В конце прошлой недели президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что намерен приложить усилия для организации в Стамбуле встречи лидеров России и США, на которой будет обсуждаться урегулирование войны в Украине.

Трамп обещает сократить отведённый Путину срок до 10–12 дней

Президент США Дональд Трамп пообещал сократить до 10–12 дней срок в 50 дней, который он ранее отвёл российскому президенту Владимиру Путину для достижения соглашения о прекращении войны в Украине, пишет LETA со ссылкой на BBC.

«Я думаю, это будет 10–12 дней, начиная с сегодняшнего дня», — заявил Трамп.

Он добавил, что был очень щедр по отношению к Путину, предоставив ему 50 дней.

«Я очень разочарован в президенте Владимире Путине», — цитирует Трампа агентство Reuters.

«Я сокращу срок в 50 дней, который ему дал, до меньшего числа», — добавил он.

14 июля Трамп предупредил Россию, что введёт 100% импортные пошлины для торговых партнёров Москвы, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении войны в Украине.

В настоящее время Трамп находится с визитом в Шотландии. Сегодня он встречается с премьер-министром Великобритании Кииром Стармером.

Читайте нас также:
#дональд трамп
5
0
0
0
0
1

Оставить комментарий

(5)
  • С
    Сарказм
    28-го июля

    Вау, не прошло и полгода и Трамп догадался, что для того, чтобы завершить войну, надо принудить к миру собственно агрессора, ее развязавшего. Гениально. Может быть пройдет еще месяца 3 и до него вдруг дойдет, что пары сотен f-16 с сответствующим количеством боеприпасов+штук 500 томогавков с наземными пусковыми установками, переданных Украине, будет вполне достаточно для того, чтобы решить эту задачу

    7
    35
  • З
    Злой
    28-го июля

    Россия же уже давно сказала- торговый баланс между Россией и сша на полном нуле, поэтому санкции уже никак не влияет, ведь торговых отношений полностью нет, поэтому зачем Путину идти на поводу страны с которой его ничего не связывает, главное чтобы Россия не пустила по доброте своей западные компании опять на свой рынок, кстати, Байкал гораздо вкуснее разный Кока Кол.

    57
    9
  • С
    Сарказм
    Злой
    28-го июля

    Совсем плохой стал, простейший текст перестал воспринимать. Черным же по белому написано, что идея Трампа - введение вторичных санкций против стран, торгующих с РФ (в первую очередь Китай, Индия, возможно, Турция). Индусы вон уже заявили, что если что-то подобное будет введено, то нрафик им та РФ сдалась, остальной мир все равно больше. Вопрос в том. сумеет ли Трамп такое ввести и заинфорсить. Если да, и так дышащей на ладан рашнэкономике придется очень кисло уже в этом году.

    2
    24
  • З
    Злой
    28-го июля

    Никогда Россия и сша не будут друзьями, никогда не были ими, начало 3-ей мировой войны зависит только от того когда сша примут решение напасть на Россию и тогда понесётся .изда по кочкам, от гейропы ничего не зависит

    43
    4
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    Злой
    29-го июля

    Не только ничего не зависит, но ничего и не останется.

    5
    0
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

В Синьцзяне все спокойно, уверен Китай - а ООН сомневается
Традиционная жизнь малых народов, Иконка видео
ABC возобновит шоу Джимми Киммела
ABC возобновит шоу Джимми Киммела
Из-за дронов были закрыты аэропорты Копенгагена и Осло
Из-за дронов были закрыты аэропорты Копенгагена и Осло
Будем сбивать нарушителей воздушного пространства - Туск
Будем сбивать нарушителей воздушного пространства - Туск
Глава МИД Британии заявила о готовности к прямой конфронтации с Россией
Глава МИД Британии заявила о готовности к прямой конфронтации с Россией 1 401
Как посмели? Ушедшая из России Zara вернулась в страну через местную сеть
Как посмели? Ушедшая из России Zara вернулась в страну через местную сеть 419
Нейтральная страна поучаствует в военных учениях НАТО
Нейтральная страна поучаствует в военных учениях НАТО 310
Макрон раскрыл планы Европы на энергоносители из России
Макрон раскрыл планы Европы на энергоносители из России 449

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Латвии 100 тысяч человек вынуждены работать на двух работах
Наша Латвия
В Латвии 100 тысяч человек вынуждены работать на двух работах 21
Институты ЕС - это и слабость, и сила. Иконка видео
Бизнес
1
Глава ЕЦБ Кристин Лагард: экономика еврозоны чувствует себя хорошо 1 21
«Мадонна возвращается с новым альбомом: релиз запланирован на 2026 год»
Люблю!
«Мадонна возвращается с новым альбомом: релиз запланирован на 2026 год» 33
Лучше чернослива: названа ягода, которая эффективнее всего очищает желудок
Дом и сад
Лучше чернослива: названа ягода, которая эффективнее всего очищает желудок 40
Ученые раскрыли простой, но эффективный способ контроля над кровяным давлением
Дом и сад
Ученые раскрыли простой, но эффективный способ контроля над кровяным давлением 38
Беременность ускорила свадьбу? СМИ сообщили о возможном пополнении в семье Роналду
Люблю!
Беременность ускорила свадьбу? СМИ сообщили о возможном пополнении в семье Роналду 54
В Латвии 100 тысяч человек вынуждены работать на двух работах
Наша Латвия
В Латвии 100 тысяч человек вынуждены работать на двух работах 21
Институты ЕС - это и слабость, и сила. Иконка видео
Бизнес
1
Глава ЕЦБ Кристин Лагард: экономика еврозоны чувствует себя хорошо 1 21
«Мадонна возвращается с новым альбомом: релиз запланирован на 2026 год»
Люблю!
«Мадонна возвращается с новым альбомом: релиз запланирован на 2026 год» 33

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео