«Нет причин ждать» - Трамп объявил о новом сроке для Путина

Дата публикации: 29.07.2025
Deutsche Welle
«Нет причин ждать» - Трамп объявил о новом сроке для Путина

Трамп заявил, что устанавливает новый срок для урегулирования мирного соглашения по Украине. Президент США Дональд Трамп вновь заявил, что разочарован президентом РФ Владимиром Путиным и собирается сократить срок, который он ранее определил для достижения соглашения о прекращении огня в Украине.

"Мы думали, что этот вопрос был решен много раз. А потом президент Путин выходит и начинает запускать ракеты по какому-то городу, например Киеву, и убивает много людей в доме престарелых или где-то еще, и тела лежат по всей улице", - заявил Трамп, отвечая на вопросы журналистов перед встречей с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. "Я разочарован в президенте Путине, очень разочарован. Я собираюсь сократить те 50 дней, которые я ему дал, до меньшего числа, потому что думаю, что уже знаю, что произойдет дальше", - сказал Трамп.

Позднее он пояснил, что сокращает срок до 10-12 дней: "Нет причин ждать... мы не видим никакого прогресса". По словам Трампа, официальное заявление об этом он сделает "сегодня или завтра".

Ранее американский лидер предупреждал, что США введут высокие пошлины против торговых партнеров России, если она за 50 дней не заключит соглашение о прекращении огня в Украине.

Как выяснилось на встрече со Стармером, Трамп разочарован не только Россией. Он критически отозвался об Израиле в связи с гуманитарной ситуацией в секторе Газа, где, по его словам, возник "настоящий голод". "Там никто ничего выдающегося не сделал", - отметил Трамп, возложив ответственность за распределение продуктов, которые посылает палестинцам Америка, на израильские власти.

(2)
  • lo gos
    lo gos
    29-го июля

    Трампуха уже стал на базарную бабу похож, только бы языком всякую дичь молоть.

    19
    1
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    29-го июля

    А какой это по счету "срок" кто-нибудь считает?

    30
    2

