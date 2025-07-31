«Мы не приехали сюда в рабство!» – украинские рабочие раскрыли закулисье клубничных ферм

Обезболивающие утром и вечером, 15-часовые смены, унижения и напрасные надежды на лучшую жизнь — так описывают свою работу на одной из клубничных ферм Финляндии украинские сезонные рабочие, сообщает LA.LV со ссылкой на зарубежное издание.

Журналисты расследовательского подразделения Yle MOT опросили несколько иностранных сезонных работников, в основном из Украины, которые утверждают, что на финской клубничной ферме столкнулись с крайне тяжёлыми условиями труда: низкой оплатой, чрезмерно долгими рабочими днями и отсутствием выходных. Некоторые предоставили трудовые договоры, зарплатные ведомости и переписку с владельцами ферм в качестве доказательств.

Надежда Болеховская, Любовь Завадецкая, Василий Коневич и Борислава Коневич поехали в Финляндию в надежде заработать на сезонной работе, но реальность оказалась гораздо суровее, чем обещали. Разочарованные и физически истощённые, они решили досрочно прекратить работу и вернуться в Украину.

«Я не верил, что в развитой стране может существовать такое рабство», — сказал Василий Коневич.

По словам Надежды Болеховской, рабочие дни регулярно длились по 13–15 часов, выходные нужно было буквально выпрашивать, а жилищные условия были крайне скромными. Более того, как владелец фермы, так и украинский бригадир вели себя оскорбительно и унизительно.

Работы много – зарплата непонятна

Несмотря на то, что в контракте Надежды была указана 37-часовая рабочая неделя, на практике это не соблюдалось. В зарплатной ведомости не указывалось общее количество отработанных часов, поскольку работа частично оплачивалась по часам, а частично — по объёму. За сверхурочные часы не платили. Графики смен не предоставлялись, а информацию о выходе на работу сообщали поздно вечером через WhatsApp.

«Две недели без ни одного выходного. Каждый вечер мы просто падали в кровать. Утром и вечером пили обезболивающее, чтобы вообще стоять на ногах», — рассказывает Надежда.

Напряжённая обстановка и за пределами полей

Собранные на полях ягоды взвешивались, но работникам не разрешалось участвовать в этом процессе, что вызывало подозрения в подтасовках при оплате. При этом, несмотря на разные объёмы собранной продукции, зарплаты у всех были почти одинаковыми.

Жилищные условия были также удручающими — по четыре человека в тесной комнате, иногда на работу везли в кузове пикапа, а для похода в туалет требовалось разрешение.

Хозяин фермы: «Всё из-за недопонимания»

Владелец фермы отверг большинство обвинений, объяснив их языковым барьером. Он отказался показать графики смен и не разрешил журналистам общаться с украинскими рабочими на месте.

Он признал, что контракт одного из работников действительно был подписан только после окончания работы, объяснив это «забывчивостью». Также он утверждал, что работники могли участвовать в процессе взвешивания и получали оплату за все собранные ягоды.

Инспекции подтверждают актуальность проблемы

Согласно данным региональных инспекций труда, на многих ягодных и овощных фермах выявляются нарушения: неполные графики, неоплаченные сверхурочные, несоответствующая оплата труда и даже случаи нелегального трудоустройства.

Инспектор труда Жанетт Блом подчёркивает, что 15-часовые рабочие дни недопустимы и нарушают коллективное соглашение, по которому даже с учётом сверхурочных рабочая неделя не должна превышать 48 часов в течение полугода.

«Эти правила распространяются и на более короткие периоды — например, трёхмесячную сезонную работу», — добавила она.

По пути домой через Таллин рабочие признались, что сезонная работа в Финляндии не стоила того — доход оказался намного ниже ожидаемого, а качество жизни, мягко говоря, унизительным.

«Мы не приехали сюда в рабство. Хотели жить нормально — сходить в лес, пособирать грибы, порыбачить, насладиться финской природой. Но нам такую возможность не дали», — сказала Надежда.

Тем не менее, несмотря на пережитое, они ещё не окончательно списали Финляндию со счетов. Зная, что существуют и добросовестные клубничные фермы, они надеются, что в следующий раз опыт окажется иным — и более успешным.