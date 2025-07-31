Baltijas balss logotype

«Мы не приехали сюда в рабство!» – украинские рабочие раскрыли закулисье клубничных ферм 1 2663

В мире
Дата публикации: 31.07.2025
BB.LV
«Мы не приехали сюда в рабство!» – украинские рабочие раскрыли закулисье клубничных ферм
ФОТО: Unsplash

Обезболивающие утром и вечером, 15-часовые смены, унижения и напрасные надежды на лучшую жизнь — так описывают свою работу на одной из клубничных ферм Финляндии украинские сезонные рабочие, сообщает LA.LV со ссылкой на зарубежное издание.

Журналисты расследовательского подразделения Yle MOT опросили несколько иностранных сезонных работников, в основном из Украины, которые утверждают, что на финской клубничной ферме столкнулись с крайне тяжёлыми условиями труда: низкой оплатой, чрезмерно долгими рабочими днями и отсутствием выходных. Некоторые предоставили трудовые договоры, зарплатные ведомости и переписку с владельцами ферм в качестве доказательств.

Надежда Болеховская, Любовь Завадецкая, Василий Коневич и Борислава Коневич поехали в Финляндию в надежде заработать на сезонной работе, но реальность оказалась гораздо суровее, чем обещали. Разочарованные и физически истощённые, они решили досрочно прекратить работу и вернуться в Украину.

«Я не верил, что в развитой стране может существовать такое рабство», — сказал Василий Коневич.

По словам Надежды Болеховской, рабочие дни регулярно длились по 13–15 часов, выходные нужно было буквально выпрашивать, а жилищные условия были крайне скромными. Более того, как владелец фермы, так и украинский бригадир вели себя оскорбительно и унизительно.

Работы много – зарплата непонятна

Несмотря на то, что в контракте Надежды была указана 37-часовая рабочая неделя, на практике это не соблюдалось. В зарплатной ведомости не указывалось общее количество отработанных часов, поскольку работа частично оплачивалась по часам, а частично — по объёму. За сверхурочные часы не платили. Графики смен не предоставлялись, а информацию о выходе на работу сообщали поздно вечером через WhatsApp.

«Две недели без ни одного выходного. Каждый вечер мы просто падали в кровать. Утром и вечером пили обезболивающее, чтобы вообще стоять на ногах», — рассказывает Надежда.

Напряжённая обстановка и за пределами полей

Собранные на полях ягоды взвешивались, но работникам не разрешалось участвовать в этом процессе, что вызывало подозрения в подтасовках при оплате. При этом, несмотря на разные объёмы собранной продукции, зарплаты у всех были почти одинаковыми.

Жилищные условия были также удручающими — по четыре человека в тесной комнате, иногда на работу везли в кузове пикапа, а для похода в туалет требовалось разрешение.

Хозяин фермы: «Всё из-за недопонимания»

Владелец фермы отверг большинство обвинений, объяснив их языковым барьером. Он отказался показать графики смен и не разрешил журналистам общаться с украинскими рабочими на месте.

Он признал, что контракт одного из работников действительно был подписан только после окончания работы, объяснив это «забывчивостью». Также он утверждал, что работники могли участвовать в процессе взвешивания и получали оплату за все собранные ягоды.

Инспекции подтверждают актуальность проблемы

Согласно данным региональных инспекций труда, на многих ягодных и овощных фермах выявляются нарушения: неполные графики, неоплаченные сверхурочные, несоответствующая оплата труда и даже случаи нелегального трудоустройства.

Инспектор труда Жанетт Блом подчёркивает, что 15-часовые рабочие дни недопустимы и нарушают коллективное соглашение, по которому даже с учётом сверхурочных рабочая неделя не должна превышать 48 часов в течение полугода.

«Эти правила распространяются и на более короткие периоды — например, трёхмесячную сезонную работу», — добавила она.

По пути домой через Таллин рабочие признались, что сезонная работа в Финляндии не стоила того — доход оказался намного ниже ожидаемого, а качество жизни, мягко говоря, унизительным.

«Мы не приехали сюда в рабство. Хотели жить нормально — сходить в лес, пособирать грибы, порыбачить, насладиться финской природой. Но нам такую возможность не дали», — сказала Надежда.

Тем не менее, несмотря на пережитое, они ещё не окончательно списали Финляндию со счетов. Зная, что существуют и добросовестные клубничные фермы, они надеются, что в следующий раз опыт окажется иным — и более успешным.

Читайте нас также:
#финляндия #гастарбайтеры
39
2
1
1
3
4

Оставить комментарий

(1)
  • Д
    Дед
    31-го июля

    Это Европа с кружевными трусиками, сами же хотели.

    24
    5

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

В Синьцзяне все спокойно, уверен Китай - а ООН сомневается
Традиционная жизнь малых народов, Иконка видео
ABC возобновит шоу Джимми Киммела
ABC возобновит шоу Джимми Киммела
Из-за дронов были закрыты аэропорты Копенгагена и Осло
Из-за дронов были закрыты аэропорты Копенгагена и Осло
Будем сбивать нарушителей воздушного пространства - Туск
Будем сбивать нарушителей воздушного пространства - Туск
Глава МИД Британии заявила о готовности к прямой конфронтации с Россией
Глава МИД Британии заявила о готовности к прямой конфронтации с Россией 1 401
Как посмели? Ушедшая из России Zara вернулась в страну через местную сеть
Как посмели? Ушедшая из России Zara вернулась в страну через местную сеть 419
Нейтральная страна поучаствует в военных учениях НАТО
Нейтральная страна поучаствует в военных учениях НАТО 310
Макрон раскрыл планы Европы на энергоносители из России
Макрон раскрыл планы Европы на энергоносители из России 451

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Латвии 100 тысяч человек вынуждены работать на двух работах
Наша Латвия
В Латвии 100 тысяч человек вынуждены работать на двух работах 24
Институты ЕС - это и слабость, и сила. Иконка видео
Бизнес
1
Глава ЕЦБ Кристин Лагард: экономика еврозоны чувствует себя хорошо 1 25
«Мадонна возвращается с новым альбомом: релиз запланирован на 2026 год»
Люблю!
«Мадонна возвращается с новым альбомом: релиз запланирован на 2026 год» 34
Лучше чернослива: названа ягода, которая эффективнее всего очищает желудок
Дом и сад
Лучше чернослива: названа ягода, которая эффективнее всего очищает желудок 42
Ученые раскрыли простой, но эффективный способ контроля над кровяным давлением
Дом и сад
Ученые раскрыли простой, но эффективный способ контроля над кровяным давлением 39
Беременность ускорила свадьбу? СМИ сообщили о возможном пополнении в семье Роналду
Люблю!
Беременность ускорила свадьбу? СМИ сообщили о возможном пополнении в семье Роналду 55
В Латвии 100 тысяч человек вынуждены работать на двух работах
Наша Латвия
В Латвии 100 тысяч человек вынуждены работать на двух работах 24
Институты ЕС - это и слабость, и сила. Иконка видео
Бизнес
1
Глава ЕЦБ Кристин Лагард: экономика еврозоны чувствует себя хорошо 1 25
«Мадонна возвращается с новым альбомом: релиз запланирован на 2026 год»
Люблю!
«Мадонна возвращается с новым альбомом: релиз запланирован на 2026 год» 34

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео