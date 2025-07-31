Baltijas balss logotype

Президент Финляндии поставил Европу перед выбором 2 1189

Дата публикации: 31.07.2025
Президент Финляндии поставил Европу перед выбором
ФОТО: Global Look Press

Президент Финляндии Стубб: Европе нужно выбрать между силой и общими правилами.

Европейские страны должны сделать выбор между Россией и «общими правилами». Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб, передает Bloomberg.

«Европа стоит перед важным решением. Я призываю вас сделать выбор между применением силы и общими правилами и принципами», — отметил глава государства, при этом не называя конкретных стран.

Стубб добавил, что одним из условий восстановления отношений Европы с Россией является «справедливый и прочный мир на Украине».

  • З
    Злой
    31-го июля

    А вы не думали о том что России ваши отношения и не понадобятся уже?

  • Ч
    Чангл
    Злой
    31-го июля

    А есть чем думать? Гинеколог у власти в Европарламенте, внешние проблемы решает не самая умная девочка которая выросла при отце в кпср. И так весь сброд у власти

