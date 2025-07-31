Президент Финляндии поставил Европу перед выбором

Президент Финляндии Стубб: Европе нужно выбрать между силой и общими правилами.

Европейские страны должны сделать выбор между Россией и «общими правилами». Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб, передает Bloomberg.

«Европа стоит перед важным решением. Я призываю вас сделать выбор между применением силы и общими правилами и принципами», — отметил глава государства, при этом не называя конкретных стран.

Стубб добавил, что одним из условий восстановления отношений Европы с Россией является «справедливый и прочный мир на Украине».