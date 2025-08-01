Отказ РФ от ремонта своего единственного авианесущего ракетного крейсера "Адмирал Кузнецов" - яркий пример деградации российского кораблестроения. Об этом говорится в публикации военно-политического обозревателя Александра Коваленко на OBOZ.UA. Аналитик отмечает, что отказу от ремонта этого корабля предшествовал ряд знаковых событий.

Например, по его мнению, показательна история атомного ракетного крейсера "Адмирал Нахимов", который был отправлен на ремонт и модернизацию в 1997 году, и до сих пор из-за этого находится на предприятии "Севмаш". То есть, как подчеркивает Коваленко, с "Адмиралом Нахимовым" установлен абсолютный мировой рекорд по продолжительности - почти 30 лет в ремонте.

"Это пример деградации технологических процессов в России на протяжении десятилетий, что не позволяло в перспективе как строить, так и проводить ремонт боевых кораблей водоизмещением более 10 тысяч тонн. Именно поэтому, когда "Адмирал Кузнецов" водоизмещением 60 тысяч тонн отправили на ремонт, у меня возникли подозрения, что единственный в России ТАВКР превратится в ремонтный долгострой...", - пояснил обозреватель.

"Адмирал Кузнецов", отмечает эксперт, отправили на ремонт в 2017 году после первого боевого похода в Сирию, во время которого из-за некачественной взлетно-посадочной полосы были уничтожены два палубных истребителя Су-33 и МиГ-29К. Уже через год произошла авария, которая привела к затоплению единственного в России плавучего дока ПД-50 и дополнительных повреждений на борту крейсера. После этого он был отправлен на 35-й судоремонтный завод, где для такого большого корабля не было ни одного сухого дока. Поэтому требовалась реконструкция и, соответственно, средства. По данным Коваленко, изначально на ремонт "Адмирала Кузнецова" планировали бюджет в 65 миллиардов рублей, а реконструкция доков - в Мурманске обходилась в 23 миллиардов рублей.

"Но 12 декабря 2019 года на ТАВКР произошел пожар в 1-м энергоотсеке. Его удалось потушить только утром 13 декабря, поскольку охваченная огнем площадь превышала 500 квадратных метров. Тогда погибло два человека, а кораблю нанесен ущерб в 500 миллионов рублей. В итоге уже в 2019 году общая сумма ремонта составила 95 миллиардов рублей...", - рассказал обозреватель.

По его данным, ремонт корабля проходил при посредничестве и поставке оборудования ряда иностранных компаний, в том числе в обход санкций, которые со временем обходить стало рискованно.

В результате ремонт канул в Лету, и 25 июля 2025 года, накануне дня ВМФ РФ, глава ВТБ и председатель совета директоров "Объединенной судостроительной корпорации" Андрей Костин заявил, что крейсер могут продать или утилизировать.

"Адмирал Кузнецов" - яркий пример деградации российского кораблестроения. Деградации, когда страна, которая считает себя великой морской сверхдержавой и хвастается проектами и макетами авианосцев водоизмещением до 100 тысяч тонн, не способна отремонтировать уже построенный корабль", - отмечает обозреватель.