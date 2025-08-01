Как посмели? Боррель раскритиковал ЕС за меры против Израиля

Бывший верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель назвал «плохой шуткой» возможное ограничение доступа Израиля к европейской научно-исследовательской программе Horizon. Соответствующее заявление он сделал в интервью EUobserver.

«Если это единственный ответ, на который способна Еврокомиссия в ответ на действия Израиля, то это шутка. Плохая шутка», — отметил он.

Боррель добавил, что страны-члены ЕС даже эти обсуждаемые меры не смогли одобрить. «Неужели это все, что они могут придумать, учитывая происходящее?» — задался вопросом бывший глава дипломатии Евросоюза.

Дипломат добавил, что Еврокомиссии следует рассмотреть приостановку торгового соглашения с Израилем.