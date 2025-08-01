Baltijas balss logotype

Как посмели? Боррель раскритиковал ЕС за меры против Израиля

Дата публикации: 01.08.2025
Как посмели? Боррель раскритиковал ЕС за меры против Израиля
ФОТО: Global Look Press

Боррель назвал плохой шуткой обсуждаемые в ЕС меры против Израиля.

Бывший верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель назвал «плохой шуткой» возможное ограничение доступа Израиля к европейской научно-исследовательской программе Horizon. Соответствующее заявление он сделал в интервью EUobserver.

«Если это единственный ответ, на который способна Еврокомиссия в ответ на действия Израиля, то это шутка. Плохая шутка», — отметил он.

Боррель добавил, что страны-члены ЕС даже эти обсуждаемые меры не смогли одобрить. «Неужели это все, что они могут придумать, учитывая происходящее?» — задался вопросом бывший глава дипломатии Евросоюза.

Дипломат добавил, что Еврокомиссии следует рассмотреть приостановку торгового соглашения с Израилем.

#евросоюз
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    1-го августа

    Закопать живьём.

  • A
    Aleks
    1-го августа

    Так Боррель сам испанский еврей,который проходил обучение в закрытом кибуце Израиля,где познакомился со своей женой из Франции,Кристиной Морель.Как понимаю,там проходят обучение из многих стран мира.Потом Стенфорд и по прибытии в Испанию вдруг начал быстро расти по служебной лестнице.Так что кто быстро растет по служебной лестнице в своих странах и не только-тот работает на интересы Израиля и только одной нации. Одно ж из другого вытекает 😀Как не скрывай.

  • R
    R.
    Aleks
    1-го августа

    У Александра Драпеко (Aleks) реально паранойя на еврейском вопросе, всех в евреи записывает, даже Ушакова туда записал и латышских политиков. Ему бы во времена гитлера жить, измерял бы черепа.

Видео