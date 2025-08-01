«Время истекает»: России остался один шаг до окружения Покровска, - The Telegraph

Россияне применяют тактику, напоминающую немцев времён Второй мировой войны: выявляют слабые места в логистике, а затем перерезают их.

Российские войска на фронте приближаются к городу Доброполье, который остаётся последним крупным населённым пунктом перед полным окружением Покровска. Как пишет The Telegraph, захват Покровска поможет россиянам обеспечить контроль над всей Донецкой областью, на которую Владимир Путин претендует в своих максималистских требованиях.

Как отмечает издание, российские войска фактически перерезали ключевую дорогу, которая является жизненно важной артерией для украинской обороны в Покровске, атаками беспилотников и засадами.

"Использование автомобиля практически самоубийственно", — рассказал The Telegraph один из солдат, дислоцированных неподалёку. Чтобы добраться до своих позиций, солдаты теперь идут пешком, иногда на расстояние до 20 километров, таща за собой снаряжение.

В течение нескольких месяцев российские беспилотники целились в передвижения по Т-05-15, жизненно важной логистической артерии, снабжающей украинские оборонительные сооружения в Покровске.. Но в воскресенье утром российские войска устроили засаду на украинское подразделение в Родинском, городе, через который проходит дорога, и теперь контролируют его пишет The Telegraph.

"Несмотря на небольшие размеры, Родинское находится на критическом перекрёстке, и контроль над ним даёт России прямой доступ к дорожной сети, питающей последние оборонительные рубежи Покровска… С потерей Родинского перекрыт ещё один ключевой коридор снабжения, в результате чего у Украины остаётся практически один путь из Покровска".

Как пишет издание, по словам украинских солдат, находящихся в этом районе, россияне применяют тактику, напоминающую немцев времён Второй мировой войны: выявляют слабые места в логистике, а затем перерезают их. Этот акцент на логистике привел ожесточённым боям, которые сейчас разгораются вокруг Доброполья, как в Покровске на юге, так и в Константиновке на востоке. "Как только упадет один, упадет и другой", — сказал изданию один солдат.

Постоянная угроза беспилотников превратила даже обычные вылазки в смертельную ловушку, говорят солдаты. "Мы потеряем Покровск. Это лишь вопрос времени", - говорит один из них.

Если Покровск упадёт, линию фронта от Павлограда, территории, которую украинским войскам будет крайне сложно оборонять, будут отделять только открытые сельскохозяйственные угодья, пишет The Telegraph. "Падение Покровска теперь кажется не вопросом "возьмет ли", а скорее вопросом "когда", отмечает издание.

"Некоторые солдаты прогнозируют, что он может пасть в течение нескольких дней, другие – недель. Сейчас мало кто говорит о неопределённости, только о сроках".

Солдаты связывают быстрое ускорение с элитными российскими подразделениями беспилотников, которые ранее были развернуты в Курске, а теперь перенаправлены в Покровск. Они считают, что Путин сосредоточил своё внимание на городе и будет использовать всю мощь своих войск для его захвата.

Сейчас внимание сосредоточено на требованиях Дональда Трампа, который дал Путину срок в 10 дней для заключения мирных переговоров. Однако "солдаты на передовой опасаются, что не доживут до истечения этих 10 дней, даже если соглашение действительно будет заключено", - отмечает издание.

Ситуация на фронте - последние новости

Ранее подполковник Максим Жорин из Третьего армейского корпуса рассказал, что россиянам на фронте удалось не все, что они планировали на летнюю наступательную кампанию. Тем не менее, он признал, что определенные успехи враг уже имеет.

Тем временем военный обозреватель Денис Попович отметил, что был оптимистом, когда говорил, что врагу не удастся взять Покровск до конца года. Сейчас нельзя быть настолько оптимистичным, поскольку в последний месяц противник продвинулся со стороны того вклинения, которое он образовал весной между Покровском и Константиновкой.