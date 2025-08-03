Израиль отвергает пропалестинскую позицию премьер-министра Великобритании, заявил официальный Иерусалим. Изменение позиции британского правительства в настоящее время, последовавшее за действиями Франции и внутренним политическим давлением, "является вознаграждением для ХАМАСа и подрывает усилия по достижению прекращения огня в Газе и созданию условий для освобождения заложников".

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар, между тем, провел встречу с министром иностранных дел Германии Йоханном Вадефулем в здании МИД в Иерусалиме. Сначала состоялась личная беседа между двумя министрами, затем — расширенная встреча с участием двусторонних делегаций.

Во время встречи стороны обсудили двусторонние отношения между Израилем и Германией, ситуацию в Газе, а также призывы в мире к признанию палестинского государства. Министр Саар также представил гуманитарные усилия Израиля.

Касаясь переговоров по освобождению заложников, министр Саар отметил, что ХАМАС не заинтересован в достижении сделки. Он пояснил, что основная причина этого заключается в том, что ХАМАС получает поддержку в следствии международного давления на Израиль. Террористы продолжают удерживать заложников и не складывают оружие. ХАМАС упрямо отказывается от предложенного соглашения по заложникам, потому что видит, как международное сообщество одаривает его «подарками» и признанием.

Министр Саар также затронул вопрос попыток в мире добиться признания палестинского государства и заявил: «Мы не называем эти территории “Западным берегом”, для нас это — Иудея и Самария. Сегодня в Европе считают, что евреи могут жить в Берлине, Лондоне и Брюсселе, но не могут жить в полутора километрах отсюда. Мы считаем, что у евреев есть право жить в сердце своей исторической родины — в Иудее и Самарии».

Министр добавил, что с исторической точки зрения никогда не существовало палестинского государства. Он также указал на проблему незаконного палестинского строительства в зоне C и заявил, что нельзя закрывать на это глаза. Игнорирование этого вопроса, по его словам, — лицемерие.

Саар также резко высказался в адрес Палестинской администрации: «Они платят зарплаты террористам и отравляют умы следующего поколения, распространяя дикую подстрекательскую пропаганду против Израиля — в школах, мечетях и СМИ».

Кроме того, министр подчеркнул: «Если Палестинская администрация получит контроль над границами и воздушным пространством, мы окажемся под угрозой потока иранского оружия вглубь Израиля. Мы этого не допустим».

В заключение министр иностранных дел Гидеон Саар заявил: «Палестинское государство не будет создано по простой причине: Израиль не может позволить себе пожертвовать своей безопасностью».