Baltijas balss logotype

На Украине - стычки между населением и призывными службами 1 978

В мире
Дата публикации: 03.08.2025
Deutsche Welle
На Украине - стычки между населением и призывными службами

В селе Бугское Николаевской области Украины "неизвестные лица совершили нападение на военных" 3 августа, сообщили в областном ТЦК. По предварительной информации, в есть пострадавшие с обеих сторон.

В селе Бугское Николаевской области Украины "неизвестные лица совершили нападение на военных" в воскресенье, 3 августа, во время мероприятий территориального центра комплектования и соцподдержки (ТЦК и СП) и Нацполиции. Об этом сообщили в николаевском областном ТЦК и СП.

"Гражданские лица, вооруженные битами и металлическими трубами, повредили автомобильный транспорт и нанесли телесные повреждения солдату из группы оповещения", - утверждается в сообщении.

"С целью самозащиты" военнослужащий произвел выстрел из травматического пистолета, добавили там. По предварительной информации, в результате столкновений есть пострадавшие среди военнослужащих ТЦК и СП, а также среди мирного населения. На месте работают сотрудники правоохранительных органов.

Конфликт между местными жителями и ТЦК в Виннице

Ранее, 1 августа, в Виннице в центральной Украине произошел конфликт между местными жителями и представителями ТЦК и СП. По сообщению телеканала "Суспільне", жители требовали освободить мужчину, предположительно задержанного сотрудниками центра, после чего начались столкновения с полицией. По данным канала, в них участвовали около 80 человек.

В пресс-службе полиции Винницкой области 2 августа заявили, что, по предварительным данным, военнослужащие местного ТЦК обнаружили мужчину, который находился в розыске за уклонение от военной службы.

"Вечером возле этого пункта собралась группа гражданских лиц, которая вела себя агрессивно. Зафиксированы попытки незаконного проникновения на территорию временного пункта сбора, повреждение имущества и нарушение общественного порядка. На место происшествия прибыли представители Нацполиции, которые обеспечили правопорядок", - говорилось в сообщении.

По информации "Украинской правды", полиция применила слезоточивый газ.

FT: 800 тысяч украинских мужчин избегают призыва

В соцсетях регулярно появляются видео с жесткими задержаниями украинцев сотрудниками ТЦК. Около 800 тысяч украинских мужчин, подлежащих мобилизации, избегают призыва. Они ушли в подполье, сменив фактический адрес проживания и устроившись на работу с "черной" зарплатой. Об этом заявил глава комитета по вопросам экономического развития при Верховной раде Украины Дмитрий Наталуха в беседе с изданием Financial Times (FT).

По словам депутата, переход такого количества мужчин в нелегальное положение провоцирует сотрудников ТЦК "добирать" в украинскую армию людей, работающих официально. А это, в свою очередь, угрожает Украине серьезным экономическим кризисом, отмечал Наталуха.

Читайте нас также:
#акции протеста #призыв #украинцы
9
0
0
2
1
2

Оставить комментарий

(1)
  • ji
    jurijs ivanovs
    4-го августа

    на украине никто не хочет идти на фронт ! никто не хочет умирать ! работники тцк охотяться на людей !вылавливают мужчин на улицах избивают и калечат ! насильственно отправляют на фронт умирать ! мобилизация на украине происходит с нарушением законов и конституции украины ! население ненавидит работников тцк и полицию участвующих в отлове людей для пополнения украинской армии !!! люди бояться ходить на улицу и на работу ! это не стычки ! это протесты и бунт народа украины !

    32
    5

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

В Синьцзяне все спокойно, уверен Китай - а ООН сомневается
Традиционная жизнь малых народов, Иконка видео
ABC возобновит шоу Джимми Киммела
ABC возобновит шоу Джимми Киммела
Из-за дронов были закрыты аэропорты Копенгагена и Осло
Из-за дронов были закрыты аэропорты Копенгагена и Осло
Будем сбивать нарушителей воздушного пространства - Туск
Будем сбивать нарушителей воздушного пространства - Туск
Глава МИД Британии заявила о готовности к прямой конфронтации с Россией
Глава МИД Британии заявила о готовности к прямой конфронтации с Россией 1 401
Как посмели? Ушедшая из России Zara вернулась в страну через местную сеть
Как посмели? Ушедшая из России Zara вернулась в страну через местную сеть 421
Нейтральная страна поучаствует в военных учениях НАТО
Нейтральная страна поучаствует в военных учениях НАТО 311
Макрон раскрыл планы Европы на энергоносители из России
Макрон раскрыл планы Европы на энергоносители из России 451

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Латвии 100 тысяч человек вынуждены работать на двух работах
Наша Латвия
В Латвии 100 тысяч человек вынуждены работать на двух работах 29
Институты ЕС - это и слабость, и сила. Иконка видео
Бизнес
1
Глава ЕЦБ Кристин Лагард: экономика еврозоны чувствует себя хорошо 1 27
«Мадонна возвращается с новым альбомом: релиз запланирован на 2026 год»
Люблю!
«Мадонна возвращается с новым альбомом: релиз запланирован на 2026 год» 38
Лучше чернослива: названа ягода, которая эффективнее всего очищает желудок
Дом и сад
Лучше чернослива: названа ягода, которая эффективнее всего очищает желудок 46
Ученые раскрыли простой, но эффективный способ контроля над кровяным давлением
Дом и сад
Ученые раскрыли простой, но эффективный способ контроля над кровяным давлением 43
Беременность ускорила свадьбу? СМИ сообщили о возможном пополнении в семье Роналду
Люблю!
Беременность ускорила свадьбу? СМИ сообщили о возможном пополнении в семье Роналду 59
В Латвии 100 тысяч человек вынуждены работать на двух работах
Наша Латвия
В Латвии 100 тысяч человек вынуждены работать на двух работах 29
Институты ЕС - это и слабость, и сила. Иконка видео
Бизнес
1
Глава ЕЦБ Кристин Лагард: экономика еврозоны чувствует себя хорошо 1 27
«Мадонна возвращается с новым альбомом: релиз запланирован на 2026 год»
Люблю!
«Мадонна возвращается с новым альбомом: релиз запланирован на 2026 год» 38

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео