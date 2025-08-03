На Украине - стычки между населением и призывными службами

В селе Бугское Николаевской области Украины "неизвестные лица совершили нападение на военных" 3 августа, сообщили в областном ТЦК. По предварительной информации, в есть пострадавшие с обеих сторон.

В селе Бугское Николаевской области Украины "неизвестные лица совершили нападение на военных" в воскресенье, 3 августа, во время мероприятий территориального центра комплектования и соцподдержки (ТЦК и СП) и Нацполиции. Об этом сообщили в николаевском областном ТЦК и СП.

"Гражданские лица, вооруженные битами и металлическими трубами, повредили автомобильный транспорт и нанесли телесные повреждения солдату из группы оповещения", - утверждается в сообщении.

"С целью самозащиты" военнослужащий произвел выстрел из травматического пистолета, добавили там. По предварительной информации, в результате столкновений есть пострадавшие среди военнослужащих ТЦК и СП, а также среди мирного населения. На месте работают сотрудники правоохранительных органов.

Конфликт между местными жителями и ТЦК в Виннице

Ранее, 1 августа, в Виннице в центральной Украине произошел конфликт между местными жителями и представителями ТЦК и СП. По сообщению телеканала "Суспільне", жители требовали освободить мужчину, предположительно задержанного сотрудниками центра, после чего начались столкновения с полицией. По данным канала, в них участвовали около 80 человек.

В пресс-службе полиции Винницкой области 2 августа заявили, что, по предварительным данным, военнослужащие местного ТЦК обнаружили мужчину, который находился в розыске за уклонение от военной службы.

"Вечером возле этого пункта собралась группа гражданских лиц, которая вела себя агрессивно. Зафиксированы попытки незаконного проникновения на территорию временного пункта сбора, повреждение имущества и нарушение общественного порядка. На место происшествия прибыли представители Нацполиции, которые обеспечили правопорядок", - говорилось в сообщении.

По информации "Украинской правды", полиция применила слезоточивый газ.

FT: 800 тысяч украинских мужчин избегают призыва

В соцсетях регулярно появляются видео с жесткими задержаниями украинцев сотрудниками ТЦК. Около 800 тысяч украинских мужчин, подлежащих мобилизации, избегают призыва. Они ушли в подполье, сменив фактический адрес проживания и устроившись на работу с "черной" зарплатой. Об этом заявил глава комитета по вопросам экономического развития при Верховной раде Украины Дмитрий Наталуха в беседе с изданием Financial Times (FT).

По словам депутата, переход такого количества мужчин в нелегальное положение провоцирует сотрудников ТЦК "добирать" в украинскую армию людей, работающих официально. А это, в свою очередь, угрожает Украине серьезным экономическим кризисом, отмечал Наталуха.