Израильский 9 канал: государства Балтии поддерживают нас из прагматических соображений 2 719

В мире
Дата публикации: 08.08.2025
BB.LV
Визит президента Герцога в Латвию вызвал неудовольствие партии "Прогрессивных".

Частью переговоров являлись темы безопасности.

"На фоне значимого количества западных стран, заявивших о готовности признать палестинское государство, в последние несколько дней в Европе отчётливо выделился регион, который открыто заявляет о своей произраильской позиции — страны Балтии", - указал эксперт израильского "9 канала" Василий Говорухин.

Дипломатический всплеск

На днях израильский президент находился с визитом в Латвии, Литве и Эстонии, а до него по тому же маршруту проследовал министр иностранных дел Израиля. Добавьте сюда недавнее высказывание эстонского главы комиссии по иностранным делам о невозможности признания Палестины со стороны Эстонии и стран, разделяющих её взгляды, — и вы увидите, что впервые за долгое время в Европе кто-то настолько явно поставил себя рядом с Израилем.

Причина?

Пока ведущие страны Европы вроде Франции и Британии продолжают пребывать в иллюзии, что они сохранили за собой всё былое влияние, большинство стран на востоке (особенно — граничащие с Россией) поняли, что, выбирая между Старым Светом и тандемом Израиля и США, они чётко понимают, на чьей стороне хотят быть.

Контракты

И если издалека может показаться, что ключевой причиной такой поддержки являются США, то на деле ситуация значительно интереснее. Во время визита главы израильского МИДа в Прибалтику было заключено несколько важных договоров. И нет, речь не о новых партиях израильского оружия, которое будет поставлено в страны Балтии (хотя и не без этого), а о полноценных программах сотрудничества (читай — обучения и укрепления) в области кибербезопасности, а также делении опытом в создании гражданского сопротивления и реагирования на экстренные ситуации.

Обязательство

Иными словами, на фоне участившихся предположений о возможном вторжении России в страны Балтии, Латвия, Литва и Эстония чётко говорят о том, что не заинтересованы в бесполезных политических играх, которые ведут западноевропейские страны. И пока в мире антиизраильская риторика достигает своего апогея, балтийские страны по факту объявляют о создании полномасштабного альянса с Израилем.

