План полного военного захвата сектора Газа израильским правительством противоречит международному праву и должен быть немедленно прекращен. Об этом заявил верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк.
«План израильского правительства по полному военному захвату оккупированного сектора Газа должен быть немедленно остановлен», — отменил политик.
Тюрк подчеркнул, что такие действия противоречат решению Международного суда. Также политик призвал обе стороны конфликта принять меры для защиты мирных жителей и освобождения заложников.
Оставить комментарий(1)