Трамп уже не требует от Путина встречи с Зеленским 1 623

Дата публикации: 08.08.2025
Deutsche Welle
Президент США готов к саммиту с РФ, даже если у Путина не состоится встреча с Зеленским. Белый дом прорабатывает детали, пишет DW.

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов к саммиту с российским лидером Владимиром Путиным, даже если тот не встретится с главой украинского государства Владимиром Зеленским. Белый дом все еще прорабатывает детали, уточнила в четверг, 7 августа, пресс-секретарь Кэролайн Ливитт.

Комментарий Трампа последовал за словами Путина, что он надеется лично пообщаться с лидером Соединенных Штатов на следующей неделе, возможно, в Объединенных Арабских Эмиратах, напомнило агентство AP.

На вопрос журналиста, должна ли встреча Путина с Зеленским стать условием для переговоров главы РФ с Трампом, тот ответил: "Нет, ему (Путину. - Ред.) не нужно (для этого встречаться с украинским лидером. - Ред). Нет".

Трамп: Не люблю долго ждать

Представитель Белого дома ранее 7 августа сообщил AP, что саммит США и России не состоится, если Путин не согласится лично пообщаться с Зеленским, но позднее уточнил, что такой сценарий лишь снизит вероятность подобной встречи в верхах.

Когда Трампа в Белом доме спросили о дедлайне, истекающем 8 августа, тот ответил: "Это будет зависеть от него (Путина. - Ред.). Посмотрим, что он скажет. Это будет зависеть от него. Очень разочарован".

Американский лидер также отреагировал на продолжающуюся гибель солдат и мирных жителей в войне: "Я не люблю долго ждать. Думаю, что это позор, (что убийства не прекращаются. - Ред.)".

Ушаков: Москва оставила трехсторонний формат без внимания

Помощник президента РФ Юрий Ушаков ранее заявил, что спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф на встрече в Кремле 6 августа упоминал идею трехсторонней встречи Зеленского, Путина и Трампа, однако "российская сторона этот вариант оставила совсем, полностью без комментария".

Сам же президент России 7 августа повторил, что "ничего не имеет против" встречи с Зеленским. "Но для этого должны быть созданы определенные условия. А вот до создания таких условий, к сожалению, пока далеко", - утверждал российский лидер.

"Шанс для Путина снова манипулировать Трампом"

Зеленский прокомментировал переговоры Москвы и Вашингтона со сдержанным оптимизмом. "Похоже, Россия теперь больше настроена на прекращение огня, давление на них срабатывает. Но главное, чтобы они не обманули в деталях ни нас, ни Соединенные Штаты", - написал он в Telegram.

"Это шанс для Путина снова манипулировать Трампом, - в свою очередь сказала старший аналитик Центра европейской политики EPC Аманда Пол в интервью DW. - Путин - агент КГБ. Он знает, как проникать в сознание людей. А странная одержимость Трампа Путиным сама по себе опасна, потому что он очень подвержен манипуляциям".

Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
