После саммита с Путиным на Аляске пройдет вторая, «более важная» встреча - Трамп 3 1028

В мире
Дата публикации: 14.08.2025
Euronews
После саммита с Путиным на Аляске пройдет вторая, «более важная» встреча - Трамп
ФОТО: twitter

Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает, что его встреча с Владимиром Путиным пройдет хорошо, но добавил, что еще более важной будет вторая встреча после саммита на Аляске, где к президентам США и России присоединится Зеленский и, возможно, некоторые европейские лидеры.

За несколько часов до отъезда на переговоры с Владимиром Путиным президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает, что это будет "хорошая встреча", но добавил, что за ней последует еще более важный раунд мирных переговоров.

"Вторая встреча будет более важной", - сказал Трамп, добавив, что ожидает, что в ней, помимо Трампа и Путина, примут участие президент Украины Владимир Зеленский и "возможно, кто-то из Европы".

Ранее Дональд Трамп заявил, что хотел бы, чтобы вторая встреча состоялась как можно скорее после саммита на Аляске.

"Я бы хотел, чтобы это произошло очень быстро после этой встречи. Я бы хотел, чтобы это произошло, возможно, на Аляске, где мы просто останемся, потому что это намного проще", - сказал он.

symbol 00:24

В четверг Трамп назвал предстоящие переговоры на Аляске "подготовкой стола для второй встречи", в которой примут участие Путин и Зеленский.

"Мы проведем вторую встречу, если первая пройдет хорошо", - сказал Трамп, впервые таким образом допустив, что европейские лидеры могут быть приглашены на вторую встречу.

Дональд Трамп и Владимир Путин в Хельсинки, июль 2018 года Дональд Трамп и Владимир Путин в Хельсинки, июль 2018 года AP Photo Отвечая на вопрос, можно ли воспринимать встречу с Путиным как "вознаграждение", Трамп категорически это опроверг

"Президент Путин хотел бы заключить сделку", - сказал Трамп, заявив, что "без меня он захватил бы всю Украину. Но я президент, и он не собирается со мной шутить".

Президент США неоднократно заявлял, что не допустил бы начала конфликта, если бы был на своем посту, а во время предвыборной кампании не раз говорил, что может покончить с войной в течение одного дня.

После возвращения в должность Трамп критиковал президента Украины Владимира Зеленского, говоря, что тот должен был заключить сделку с Путиным, чтобы избежать конфликта.

Но в последнее время он, похоже, становится все более нетерпеливым по отношению к Путину, критикуя его за нанесение ударов по гражданским объектам в Украине и предупреждая о "серьезных последствиях", если тот не прекратит войну после пятничных переговоров на Аляске.

#путин #дональд трамп
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
(3)
  • 15-го августа

    в очередной раз на-фантазировал себе чего-то и теперь не может отличить свои фантазии от реальности

    24
    1
  • З
    Злой
    15-го августа

    Да, прикольный чувак, такое чувство что у него впереди головы бегут

    9
    1
  • З
    Злой
    15-го августа

    ....ноги впереди головы бегут.

    3
    0
Читать все комментарии

